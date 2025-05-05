Ягодичный мостик: простое упражнение с мощным эффектом

Ягодичный мостик — это упражнение, в котором вы поднимаете таз вверх из положения лежа на спине. На первый взгляд оно кажется простым, но в этом и заключается его эффективность: техника доступна новичкам, может выполняться как с собственным весом, так и с дополнительным отягощением (например, со штангой или резиновыми петлями), а первые результаты заметны уже через несколько недель регулярных тренировок.