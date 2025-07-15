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Топ-10 лучших кроссовок для волейбола в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Подобрать удобную и надежную обувь для игры — задача не из простых. В этом рейтинге собраны лучшие кроссовки для волейбола в 2025 году, которые подойдут как для профессиональных спортсменов, так и для любителей.

Светлана Москалик
Автор Спорт Mail
Девушка в кроссовках для волейбола
Для игры в волейбол важно выбрать подходящие для спорстмена кроссовки Источник: Freepik

Выбор волейбольных кроссовок — не только вопрос комфорта, но и залог уверенной игры. В топе собраны лучшие кроссовки для волейбола в 2025 году по следующим критериям: амортизация, сцепление с покрытием и устойчивость при прыжках. Мы ориентировались на официальные данные брендов, реальные отзывы пользователей и проверенные материалы. В статье представлены модели для мужчин и женщин, а также советы по выбору обуви под разный уровень подготовки.

Рейтинг лучших мужских кроссовок для волейбола

Выбирая кроссовки для волейбола, мужчины чаще всего ориентируются на амортизацию, фиксацию стопы и устойчивость при смене направления. Именно эти параметры оказались решающими при составлении рейтинга. Мы изучили официальные описания моделей и реальные отзывы пользователей, чтобы выделить пары, достойные внимания.

1. Joma V.Impulse Man

Кроссовки для волейбола Joma V.Impulse Man
Кроссовки для волейбола Joma V.Impulse ManИсточник: Joma

Универсальная модель для зального волейбола с высоким верхом и усиленной защитой передней части стопы. Кроссовки выполнены из воздухопроницаемого материала, что особенно важно при интенсивных тренировках. В подошве используется ЭВА — это вспененный этиленвинилацетат, который славится своей легкостью и способностью смягчать удары, снижая нагрузку на суставы при прыжках и резких движениях.

Судя по отзывам, модель подходит для тренировок и соревнований. Пользователи отмечают комфортную посадку, стабильность и хорошее сцепление с покрытием. Также многим по душе наличие съемной стельки, которую легко заменить на ортопедическую.

Характеристики

Материал подошвыЭВА
ЗастежкаШнуровка
Особенности моделиВоздухопроницаемые, высокие, нескользящая подошва, съемная стелька, укрепленный мысок
СтоимостьОт 6 995 руб.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Комфортная посадка
  • Надежная фиксация и амортизация
  • Хорошее сцепление с полом

Минусы:

  • Подходит не для всех типов стопы

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2. Asics Upcourt 5

Кроссовки для волейбола Asics Upcourt 5
Кроссовки для волейбола Asics Upcourt 5Источник: Kinash

Базовая модель подойдет для начинающих игроков и тренировок в зале. Верх выполнен с перфорацией, что обеспечивает циркуляцию воздуха во время занятий. Подошва из прочной резины улучшает сцепление с покрытием и дает уверенность при резких рывках и прыжках. Это легкие кроссовки с простой, но функциональной конструкцией.

По отзывам покупателей, обувь хорошо сидит на ноге, не сдавливает ее и не натирает даже при длительном ношении. Удобная шнуровка позволяет точно зафиксировать стопу, а классический силуэт смотрится аккуратно. Некоторые отмечают, что модель больше подходит для узкой стопы.

Характеристики

Материал подошвыРезина
ЗастежкаШнурки
Особенности моделиПерфорация
СтоимостьОт 5 950 руб.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Дышащий верх
  • Прочная резиновая подошва
  • Удобная посадка

Минусы:

  • Может не подойти для широкой стопы

Где купить

3. Demix D-Court 2

Кроссовки для волейбола Demix D-Court 2
Кроссовки для волейбола Demix D-Court 2Источник: Demix

Мужская модель подойдет тем, кто только начинает заниматься волейболом или ищет удобную обувь для занятий в зале. Верх из сетчатого материала обеспечивает хорошую вентиляцию, а подошва выполнена из ЭВА — вспененного материала, смягчающего удары и снижающего нагрузку на стопы при прыжках.

Пользователи в отзывах отмечают, что кроссовки приятно удивляют за свою цену: они легкие, не скользят и вполне подходят для регулярных тренировок. При этом конструкция простая — без сложных технологий, но комфорт и функциональность сохраняются на достойном уровне.

Характеристики

Материал подошвыЭВА
ЗастежкаШнурки
Особенности моделиВоздухопроницаемые
СтоимостьОт 5 199 руб.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Легкий вес
  • Хорошая вентиляция
  • Умеренная цена

Минусы:

  • Нет усиленной поддержки стопы

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4. Peak AW1 Talent

Кроссовки для волейбола Peak AW1 Talent
Кроссовки для волейбола Peak AW1 TalentИсточник: Peak

Модель подойдет тем, кто ищет не просто кроссовки для зала, а полноценный инструмент для быстрой, маневренной игры. Комбинация из трех материалов подошвы — резины, ЭВА и термополиуретана — обеспечивает отличную амортизацию, надежное сцепление с поверхностью и устойчивость в резких поворотах. Верх выполнен из воздухопроницаемой ткани, а в области пятки предусмотрена дополнительная поддержка.

Судя по отзывам, эти кроссовки особенно нравятся продвинутым любителям и профессионалам. Они отмечают уверенную фиксацию, легкость и продуманную форму. Однако стоит учитывать, что пара стоит дороже аналогов — цена оправдана качественными материалами и фирменными разработками бренда.

Характеристики

Материал подошвыРезина, этиленвинилацетат, термополиуретан
ЗастежкаШнурки
Особенности моделиВоздухопроницаемые, поддержка пятки, легкая подошва
СтоимостьОт 14 769 руб.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Сложносоставная подошва с хорошей амортизацией
  • Дополнительная поддержка в зоне пятки
  • Продуманная посадка и сцепление

Минусы:

  • Более высокая стоимость по сравнению с аналогами

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5. Jogel Spirit

Кроссовки для волейбола Jogel Spirit
Кроссовки для волейбола Jogel SpiritИсточник: Kinash

Модель предназначена для любителей волейбола, которые ищут базовую и надежную пару для игр в зале. Верх кроссовок выполнен из синтетического материала с текстильными вставками, что обеспечивает умеренную вентиляцию и легкость. Подошва не оставляет следов на покрытии и обеспечивает хорошее сцепление при движении в стороны и прыжках.

По отзывам покупателей, обувь отлично подойдет для тренировок и школьных занятий — особенно для подростков. Пользователи отмечают удобную колодку и нормальную износостойкость для своей ценовой категории. Однако для частых и длительных тренировок может не хватать амортизации и поддержки.

Характеристики

Материал подошвыРезина
ЗастежкаШнурки
Особенности моделиЛегкие, нескользящая подошва, умеренная вентиляция
СтоимостьОт 4 799 руб.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Хорошее сцепление с покрытием
  • Подходит для зала
  • Удобная посадка

Минусы:

  • Недостаточно амортизации при интенсивной нагрузке

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Рейтинг лучших женских волейбольных кроссовок

Женские волейбольные кроссовки отличаются облегченной конструкцией и адаптированной посадкой, учитывающей особенности формы стопы. В подборке — модели с хорошей амортизацией, сцеплением и дышащими материалами, подходящие как для начинающих, так и для опытных спортсменок. Мы проанализировали реальные отзывы и официальные данные, чтобы выбрать пары, которые обеспечивают комфорт даже во время интенсивных матчей.

1. Demix Frontline Wave Mid

Кроссовки для волейбола Demix Frontline Wave Mid
Кроссовки для волейбола Demix Frontline Wave MidИсточник: Demix

Модель сочетает легкость, устойчивость и адаптацию под женскую стопу — оптимальный выбор для тех, кто активно играет в волейбол в зале. Верх выполнен из воздухопроницаемого материала, а трехслойная подошва (резина, ЭВА и термопластичный полиуретан) обеспечивает надежное сцепление, амортизацию и защиту при динамичных движениях. Средний профиль способствует стабильной фиксации голеностопа.

Судя по отзывам, кроссовки хорошо подходят для регулярных тренировок. Покупательницы отмечают комфорт даже при длительной нагрузке, а также прочную шнуровку и плотную посадку. Отдельно подчеркивают мягкий ход и устойчивость на паркете.

Характеристики

Материал подошвыРезина, этиленвинилацетат, термопластичный полиуретан
ЗастежкаШнурки
Особенности моделиВоздухонепроницаемые
СтоимостьОт 6 236 руб.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Мягкая и устойчивая подошва
  • Надежная фиксация стопы
  • Удобны при длительном использовании

Минусы:

  • Нужно время привыкнуть к весу

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2. Mizuno Sky Medal Fresh 90S

Кроссовки для волейбола Mizuno Sky Medal Fresh 90S
Кроссовки для волейбола Mizuno Sky Medal Fresh 90SИсточник: Sportpoint

Модель — переосмысленный силуэт из 90-х, адаптированный под современные спортивные задачи. Кроссовки выполнены в низком формате, что обеспечивает свободу движений и удобство при маневрах. Подошва из резины обеспечивает надежное сцепление, а классическая шнуровка позволяет точно зафиксировать стопу.

По мнению покупательниц, обувь отлично справляется с повседневными тренировками в зале. Отмечается легкость, удобная посадку и стабильность даже при резких рывках. Некоторые подчеркивают, что модель больше подходит тем, кто предпочитает низкую посадку без дополнительной поддержки щиколотки.

Характеристики

Материал подошвыРезина 
ЗастежкаШнурки
Особенности моделиНизкие
СтоимостьОт 6 764 руб.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Удобная и легкая
  • Хорошее сцепление с покрытием
  • Подходит для динамичных тренировок

Минусы:

  • Нет поддержки голеностопа

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3. Asics Gel-Rocket 11 W

Кроссовки для волейбола Asics Gel-Rocket 11 W
Кроссовки для волейбола Asics Gel-Rocket 11 WИсточник: Sportpoint

Одна из самых популярных моделей для зального волейбола среди женщин, совмещающая комфорт и надежность. В кроссовках есть амортизирующая вставка GEL в пяточной зоне, что снижает ударную нагрузку при приземлении. Подошва из прочной резины обеспечивает устойчивость на паркете, а низкий профиль дает свободу движений в быстром темпе игры.

Покупательницы отмечают удобную посадку и уверенное сцепление, особенно при смене направления. Модель получила высокие оценки за мягкую амортизацию и долговечность. Однако стоит учитывать, что из-за плотного прилегания не всем подойдет на широкую стопу.

Характеристики

Материал подошвыРезина 
ЗастежкаШнурки
Особенности моделиНизкие
СтоимостьОт 7 015 руб.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Амортизация с технологией GEL
  • Надежное сцепление на зале
  • Подходит для быстрых перемещений

Минусы:

  • Может не подойти на широкую стопу

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4. Joma Impulse 24

Кроссовки для волейбола Joma Impulse 24
Кроссовки для волейбола Joma Impulse 24Источник: Professional Sport

Эта женская модель сочетает высокую посадку, усиленную защиту носка и хорошую вентиляцию — отличный выбор для тех, кто проводит много времени на тренировках. Верх изготовлен из воздухопроницаемых материалов, а нескользящая резиновая подошва помогает сохранять устойчивость на зале. Дополнительный плюс — съемная стелька, которую можно заменить на ортопедическую.

Согласно отзывам, кроссовки понравились тем, кто ценит надежную фиксацию стопы и стабильность в движении. Пользовательницы отмечают мягкость посадки, прочность шнуровки и удобство при длительном ношении. Минусом может быть то, что модель кажется немного тяжеловатой по сравнению с облегченными аналогами.

Характеристики

Материал подошвыРезина 
ЗастежкаШнурки
Особенности моделиВоздухопроницаемые, высокие, нескользящая подошва, съемная стелька, укрепленный мысок
СтоимостьОт 8 991 руб.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Высокий верх с хорошей фиксацией
  • Съемная стелька
  • Устойчивость в зале

Минусы:

  • Тяжелые относительно других моделей

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5. Nike Hyperquick

Кроссовки для волейбола Nike Hyperquick
Кроссовки для волейбола Nike HyperquickИсточник: Kinash

Легкая и доступная модель с хорошим амортизирующим эффектом — удачный вариант для начинающих и тех, кто ищет удобные кроссовки для волейбольных тренировок. Подошва из ЭВА помогает гасить удары, снижая нагрузку на суставы, а плотный верх фиксирует стопу без ощущения сдавливания. Конструкция обуви разработана с учетом подвижности в зале — хорошо выдерживает рывки и боковые перемещения.

Пользователи в отзывах подчеркивают мягкость хода и устойчивость даже при активной смене направления. Модель нравится за простоту, легкий вес и надежную посадку. Однако стоит учитывать, что обувь больше подходит для спокойных тренировок, а не для соревновательной нагрузки.

Характеристики

Материал подошвыЭВА
ЗастежкаШнурки
Особенности моделиАмортизация, поддержка стопы
СтоимостьОт 3 617 руб.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Мягкая амортизация
  • Хорошая фиксация стопы
  • Оптимально для начального уровня

Минусы:

  • Недостаточная жесткость для интенсивных игр

Где купить

Как выбрать бюджетные и хорошие кроссовки для волейбола

Даже в категории доступной спортивной обуви можно найти качественные модели, если знать, на что обращать внимание. Ниже — практичные лайфхаки, которые помогут не переплатить и при этом получить удобную и надежную пару для тренировок и матчей.

Лучшие кроссовки и кеды


1. Обращайте внимание на амортизацию

Даже в недорогих моделях важна хорошая амортизация, особенно в области пятки и носка — именно эти зоны принимают на себя основную нагрузку при прыжках и резких движениях.

Ищите подошву с промежуточным слоем из ЭВА (этиленвинилацетата) или гелевыми вставками — они смягчают удары и снижают нагрузку на суставы.

2. Ищите модели с нескользящей подошвой

Хорошее сцепление с покрытием — одно из главных требований к волейбольным кроссовкам. Резиновая подошва с рельефным рисунком (например, в виде «елочки» или мелких насечек) обеспечит надежное сцепление с паркетом или специализированным покрытием зала.

Некоторые модели используют комбинированные материалы подошвы, что тоже может быть хорошим вариантом. Проверьте, чтобы протектор не был слишком гладким — иначе при резких движениях будет риск поскользнуться. Особенно важно это для игроков, часто выполняющих рывки и боковые перемещения.

3. Проверяйте качество вентиляции

Во время интенсивных тренировок и матчей ноги сильно потеют, поэтому хорошая вентиляция — обязательное условие. Ищите модели с сетчатыми вставками в верхней части или полностью дышащим материалом верха, например, легким текстилем или синтетической сеткой.

Плохая циркуляция воздуха не только создает дискомфорт, но и увеличивает риск появления мозолей и грибка. Если в бюджетных кроссовках нет перфорации, можно обратить внимание на модели с облегченным верхом — они обычно лучше пропускают воздух, чем плотные синтетические материалы.

4. Учитывайте посадку и тип стопы

Кроссовки должны плотно фиксировать стопу, но не сдавливать ее. Если у вас узкая нога, ищите модели с регулируемой шнуровкой и дополнительными поддерживающими элементами по бокам. Для широкой стопы лучше подойдут кроссовки с более свободным кроем и мягким верхом.

Перед покупкой желательно примерить обувь или хотя бы изучить отзывы — некоторые модели могут быть маломерками или, наоборот, слишком свободными. Правильная посадка влияет не только на комфорт, но и на безопасность: плохая фиксация увеличивает риск подвернуть ногу при резких движениях.

5. Не переплачивайте за ненужные технологии

В сегменте до 10 000 рублей часто встречаются модели без «фирменных» фишек, но с отличной эргономикой и практичностью. Главное — сбалансированность: амортизация, вентиляция и сцепление.

Напечатанные на 3D-принтере кроссовки Adidas

Комментарий консультанта спортивного магазина

Анна Журавлева, консультант магазина спортивной экипировки «Спорт Степ», делится рекомендациями по выбору кроссовок:

"При выборе волейбольных кроссовок важно учитывать не только цену или бренд, но и особенности собственной игры. Например, новичкам подойдут простые модели с базовой амортизацией и нескользящей подошвой, а для тех, кто регулярно тренируется, стоит смотреть на усиленную фиксацию голеностопа, дополнительную поддержку пятки и многослойную подошву с ЭВА или гелевыми вставками.

Важно учитывать покрытие. Для зала нужна мягкая, резиновая подошва, которая не будет скользить и не оставит следов. Уличные площадки, особенно с твердым основанием, требуют износостойкости — в этом случае лучше выбирать модели с комбинированной или более жесткой подошвой.

Не менее значим и вентиляционный потенциал. Если стопа сильно потеет, а зал душный, лучше взять обувь с сетчатым верхом или крупными вентиляционными вставками. Такие кроссовки не только комфортнее, но и снижают риск натираний и перегрева.

Мы всегда советуем примерять обувь и немного походить в ней по магазину, особенно если у покупателя высокий подъем, широкая стопа или нестандартная форма ноги. Некоторые бренды, например, Mizuno и Joma, делают более узкие колодки, в то время как у Demix или Nike чаще встречаются модели с нейтральной посадкой.

Ну и напоследок — не стоит гнаться только за громкими брендами. В среднем ценовом сегменте тоже много достойных вариантов. Главное — это комфорт, поддержка, устойчивость и правильный размер. Обувь должна работать на вас, а не мешать двигаться".

Обзор лучших кроссовок для волейбола

Чтобы было проще сравнить характеристики и особенности всех кроссовок, собрали краткий обзор каждой модели. Ниже — список с ключевыми отличиями, которые помогут сориентироваться в выборе.

Мужские кроссовки для волейбола

Joma V.Impulse Man
Высокая модель с дышащим верхом и подошвой из ЭВА, подходит для регулярных тренировок и игр в зале
Asics Upcourt 5
Базовые кроссовки с перфорированным верхом и резиновой подошвой — удобный вариант для начинающих
Demix D-Court 2
Легкие и доступные кроссовки с хорошей вентиляцией, подойдут для спокойных тренировок
Peak AW1 Talent
Модель с многослойной подошвой и усиленной пяткой, рассчитана на динамичную и соревновательную игру
Jogel Spirit
Бюджетная пара для зала с нескользящей подошвой и базовой фиксацией стопы

Женские кроссовки для волейбола

Demix Frontline Wave Mid
Женская модель с трехкомпонентной подошвой, надежной фиксацией и поддержкой голеностопа
Mizuno Sky Medal Fresh 90S
Низкие, легкие и устойчивые кроссовки в ретро-дизайне для активной и быстрой игры
Asics Gel-Rocket 11 W
Популярная модель с амортизацией Gel и стабильной подошвой — хорошо подходит для интенсивных занятий
Joma Impulse 24
Женская модель с высоким верхом, съемной стелькой и хорошим сцеплением с напольным покрытием зала
Nike Hyperquick
Бюджетные кроссовки с амортизацией ЭВА и базовой поддержкой стопы, рассчитаны на начальный уровень