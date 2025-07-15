Топ-10 лучших кроссовок для волейбола в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Выбор волейбольных кроссовок — не только вопрос комфорта, но и залог уверенной игры. В топе собраны лучшие кроссовки для волейбола в 2025 году по следующим критериям: амортизация, сцепление с покрытием и устойчивость при прыжках. Мы ориентировались на официальные данные брендов, реальные отзывы пользователей и проверенные материалы. В статье представлены модели для мужчин и женщин, а также советы по выбору обуви под разный уровень подготовки.