Топ-10 лучших кроссовок для волейбола в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Выбор волейбольных кроссовок — не только вопрос комфорта, но и залог уверенной игры. В топе собраны лучшие кроссовки для волейбола в 2025 году по следующим критериям: амортизация, сцепление с покрытием и устойчивость при прыжках. Мы ориентировались на официальные данные брендов, реальные отзывы пользователей и проверенные материалы. В статье представлены модели для мужчин и женщин, а также советы по выбору обуви под разный уровень подготовки.
Рейтинг лучших мужских кроссовок для волейбола
Выбирая кроссовки для волейбола, мужчины чаще всего ориентируются на амортизацию, фиксацию стопы и устойчивость при смене направления. Именно эти параметры оказались решающими при составлении рейтинга. Мы изучили официальные описания моделей и реальные отзывы пользователей, чтобы выделить пары, достойные внимания.
1. Joma V.Impulse Man
Универсальная модель для зального волейбола с высоким верхом и усиленной защитой передней части стопы. Кроссовки выполнены из воздухопроницаемого материала, что особенно важно при интенсивных тренировках. В подошве используется ЭВА — это вспененный этиленвинилацетат, который славится своей легкостью и способностью смягчать удары, снижая нагрузку на суставы при прыжках и резких движениях.
Судя по отзывам, модель подходит для тренировок и соревнований. Пользователи отмечают комфортную посадку, стабильность и хорошее сцепление с покрытием. Также многим по душе наличие съемной стельки, которую легко заменить на ортопедическую.
Характеристики
|Материал подошвы
|ЭВА
|Застежка
|Шнуровка
|Особенности модели
|Воздухопроницаемые, высокие, нескользящая подошва, съемная стелька, укрепленный мысок
|Стоимость
|От 6 995 руб.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Комфортная посадка
- Надежная фиксация и амортизация
- Хорошее сцепление с полом
Минусы:
- Подходит не для всех типов стопы
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2. Asics Upcourt 5
Базовая модель подойдет для начинающих игроков и тренировок в зале. Верх выполнен с перфорацией, что обеспечивает циркуляцию воздуха во время занятий. Подошва из прочной резины улучшает сцепление с покрытием и дает уверенность при резких рывках и прыжках. Это легкие кроссовки с простой, но функциональной конструкцией.
По отзывам покупателей, обувь хорошо сидит на ноге, не сдавливает ее и не натирает даже при длительном ношении. Удобная шнуровка позволяет точно зафиксировать стопу, а классический силуэт смотрится аккуратно. Некоторые отмечают, что модель больше подходит для узкой стопы.
Характеристики
|Материал подошвы
|Резина
|Застежка
|Шнурки
|Особенности модели
|Перфорация
|Стоимость
|От 5 950 руб.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Дышащий верх
- Прочная резиновая подошва
- Удобная посадка
Минусы:
- Может не подойти для широкой стопы
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3. Demix D-Court 2
Мужская модель подойдет тем, кто только начинает заниматься волейболом или ищет удобную обувь для занятий в зале. Верх из сетчатого материала обеспечивает хорошую вентиляцию, а подошва выполнена из ЭВА — вспененного материала, смягчающего удары и снижающего нагрузку на стопы при прыжках.
Пользователи в отзывах отмечают, что кроссовки приятно удивляют за свою цену: они легкие, не скользят и вполне подходят для регулярных тренировок. При этом конструкция простая — без сложных технологий, но комфорт и функциональность сохраняются на достойном уровне.
Характеристики
|Материал подошвы
|ЭВА
|Застежка
|Шнурки
|Особенности модели
|Воздухопроницаемые
|Стоимость
|От 5 199 руб.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкий вес
- Хорошая вентиляция
- Умеренная цена
Минусы:
- Нет усиленной поддержки стопы
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4. Peak AW1 Talent
Модель подойдет тем, кто ищет не просто кроссовки для зала, а полноценный инструмент для быстрой, маневренной игры. Комбинация из трех материалов подошвы — резины, ЭВА и термополиуретана — обеспечивает отличную амортизацию, надежное сцепление с поверхностью и устойчивость в резких поворотах. Верх выполнен из воздухопроницаемой ткани, а в области пятки предусмотрена дополнительная поддержка.
Судя по отзывам, эти кроссовки особенно нравятся продвинутым любителям и профессионалам. Они отмечают уверенную фиксацию, легкость и продуманную форму. Однако стоит учитывать, что пара стоит дороже аналогов — цена оправдана качественными материалами и фирменными разработками бренда.
Характеристики
|Материал подошвы
|Резина, этиленвинилацетат, термополиуретан
|Застежка
|Шнурки
|Особенности модели
|Воздухопроницаемые, поддержка пятки, легкая подошва
|Стоимость
|От 14 769 руб.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Сложносоставная подошва с хорошей амортизацией
- Дополнительная поддержка в зоне пятки
- Продуманная посадка и сцепление
Минусы:
- Более высокая стоимость по сравнению с аналогами
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5. Jogel Spirit
Модель предназначена для любителей волейбола, которые ищут базовую и надежную пару для игр в зале. Верх кроссовок выполнен из синтетического материала с текстильными вставками, что обеспечивает умеренную вентиляцию и легкость. Подошва не оставляет следов на покрытии и обеспечивает хорошее сцепление при движении в стороны и прыжках.
По отзывам покупателей, обувь отлично подойдет для тренировок и школьных занятий — особенно для подростков. Пользователи отмечают удобную колодку и нормальную износостойкость для своей ценовой категории. Однако для частых и длительных тренировок может не хватать амортизации и поддержки.
Характеристики
|Материал подошвы
|Резина
|Застежка
|Шнурки
|Особенности модели
|Легкие, нескользящая подошва, умеренная вентиляция
|Стоимость
|От 4 799 руб.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошее сцепление с покрытием
- Подходит для зала
- Удобная посадка
Минусы:
- Недостаточно амортизации при интенсивной нагрузке
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Рейтинг лучших женских волейбольных кроссовок
Женские волейбольные кроссовки отличаются облегченной конструкцией и адаптированной посадкой, учитывающей особенности формы стопы. В подборке — модели с хорошей амортизацией, сцеплением и дышащими материалами, подходящие как для начинающих, так и для опытных спортсменок. Мы проанализировали реальные отзывы и официальные данные, чтобы выбрать пары, которые обеспечивают комфорт даже во время интенсивных матчей.
1. Demix Frontline Wave Mid
Модель сочетает легкость, устойчивость и адаптацию под женскую стопу — оптимальный выбор для тех, кто активно играет в волейбол в зале. Верх выполнен из воздухопроницаемого материала, а трехслойная подошва (резина, ЭВА и термопластичный полиуретан) обеспечивает надежное сцепление, амортизацию и защиту при динамичных движениях. Средний профиль способствует стабильной фиксации голеностопа.
Судя по отзывам, кроссовки хорошо подходят для регулярных тренировок. Покупательницы отмечают комфорт даже при длительной нагрузке, а также прочную шнуровку и плотную посадку. Отдельно подчеркивают мягкий ход и устойчивость на паркете.
Характеристики
|Материал подошвы
|Резина, этиленвинилацетат, термопластичный полиуретан
|Застежка
|Шнурки
|Особенности модели
|Воздухонепроницаемые
|Стоимость
|От 6 236 руб.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Мягкая и устойчивая подошва
- Надежная фиксация стопы
- Удобны при длительном использовании
Минусы:
- Нужно время привыкнуть к весу
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2. Mizuno Sky Medal Fresh 90S
Модель — переосмысленный силуэт из 90-х, адаптированный под современные спортивные задачи. Кроссовки выполнены в низком формате, что обеспечивает свободу движений и удобство при маневрах. Подошва из резины обеспечивает надежное сцепление, а классическая шнуровка позволяет точно зафиксировать стопу.
По мнению покупательниц, обувь отлично справляется с повседневными тренировками в зале. Отмечается легкость, удобная посадку и стабильность даже при резких рывках. Некоторые подчеркивают, что модель больше подходит тем, кто предпочитает низкую посадку без дополнительной поддержки щиколотки.
Характеристики
|Материал подошвы
|Резина
|Застежка
|Шнурки
|Особенности модели
|Низкие
|Стоимость
|От 6 764 руб.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Удобная и легкая
- Хорошее сцепление с покрытием
- Подходит для динамичных тренировок
Минусы:
- Нет поддержки голеностопа
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3. Asics Gel-Rocket 11 W
Одна из самых популярных моделей для зального волейбола среди женщин, совмещающая комфорт и надежность. В кроссовках есть амортизирующая вставка GEL в пяточной зоне, что снижает ударную нагрузку при приземлении. Подошва из прочной резины обеспечивает устойчивость на паркете, а низкий профиль дает свободу движений в быстром темпе игры.
Покупательницы отмечают удобную посадку и уверенное сцепление, особенно при смене направления. Модель получила высокие оценки за мягкую амортизацию и долговечность. Однако стоит учитывать, что из-за плотного прилегания не всем подойдет на широкую стопу.
Характеристики
|Материал подошвы
|Резина
|Застежка
|Шнурки
|Особенности модели
|Низкие
|Стоимость
|От 7 015 руб.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Амортизация с технологией GEL
- Надежное сцепление на зале
- Подходит для быстрых перемещений
Минусы:
- Может не подойти на широкую стопу
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4. Joma Impulse 24
Эта женская модель сочетает высокую посадку, усиленную защиту носка и хорошую вентиляцию — отличный выбор для тех, кто проводит много времени на тренировках. Верх изготовлен из воздухопроницаемых материалов, а нескользящая резиновая подошва помогает сохранять устойчивость на зале. Дополнительный плюс — съемная стелька, которую можно заменить на ортопедическую.
Согласно отзывам, кроссовки понравились тем, кто ценит надежную фиксацию стопы и стабильность в движении. Пользовательницы отмечают мягкость посадки, прочность шнуровки и удобство при длительном ношении. Минусом может быть то, что модель кажется немного тяжеловатой по сравнению с облегченными аналогами.
Характеристики
|Материал подошвы
|Резина
|Застежка
|Шнурки
|Особенности модели
|Воздухопроницаемые, высокие, нескользящая подошва, съемная стелька, укрепленный мысок
|Стоимость
|От 8 991 руб.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокий верх с хорошей фиксацией
- Съемная стелька
- Устойчивость в зале
Минусы:
- Тяжелые относительно других моделей
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5. Nike Hyperquick
Легкая и доступная модель с хорошим амортизирующим эффектом — удачный вариант для начинающих и тех, кто ищет удобные кроссовки для волейбольных тренировок. Подошва из ЭВА помогает гасить удары, снижая нагрузку на суставы, а плотный верх фиксирует стопу без ощущения сдавливания. Конструкция обуви разработана с учетом подвижности в зале — хорошо выдерживает рывки и боковые перемещения.
Пользователи в отзывах подчеркивают мягкость хода и устойчивость даже при активной смене направления. Модель нравится за простоту, легкий вес и надежную посадку. Однако стоит учитывать, что обувь больше подходит для спокойных тренировок, а не для соревновательной нагрузки.
Характеристики
|Материал подошвы
|ЭВА
|Застежка
|Шнурки
|Особенности модели
|Амортизация, поддержка стопы
|Стоимость
|От 3 617 руб.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Мягкая амортизация
- Хорошая фиксация стопы
- Оптимально для начального уровня
Минусы:
- Недостаточная жесткость для интенсивных игр
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Как выбрать бюджетные и хорошие кроссовки для волейбола
Даже в категории доступной спортивной обуви можно найти качественные модели, если знать, на что обращать внимание. Ниже — практичные лайфхаки, которые помогут не переплатить и при этом получить удобную и надежную пару для тренировок и матчей.
1. Обращайте внимание на амортизацию
Даже в недорогих моделях важна хорошая амортизация, особенно в области пятки и носка — именно эти зоны принимают на себя основную нагрузку при прыжках и резких движениях.
Ищите подошву с промежуточным слоем из ЭВА (этиленвинилацетата) или гелевыми вставками — они смягчают удары и снижают нагрузку на суставы.
2. Ищите модели с нескользящей подошвой
Хорошее сцепление с покрытием — одно из главных требований к волейбольным кроссовкам. Резиновая подошва с рельефным рисунком (например, в виде «елочки» или мелких насечек) обеспечит надежное сцепление с паркетом или специализированным покрытием зала.
Некоторые модели используют комбинированные материалы подошвы, что тоже может быть хорошим вариантом. Проверьте, чтобы протектор не был слишком гладким — иначе при резких движениях будет риск поскользнуться. Особенно важно это для игроков, часто выполняющих рывки и боковые перемещения.
3. Проверяйте качество вентиляции
Во время интенсивных тренировок и матчей ноги сильно потеют, поэтому хорошая вентиляция — обязательное условие. Ищите модели с сетчатыми вставками в верхней части или полностью дышащим материалом верха, например, легким текстилем или синтетической сеткой.
Плохая циркуляция воздуха не только создает дискомфорт, но и увеличивает риск появления мозолей и грибка. Если в бюджетных кроссовках нет перфорации, можно обратить внимание на модели с облегченным верхом — они обычно лучше пропускают воздух, чем плотные синтетические материалы.
4. Учитывайте посадку и тип стопы
Кроссовки должны плотно фиксировать стопу, но не сдавливать ее. Если у вас узкая нога, ищите модели с регулируемой шнуровкой и дополнительными поддерживающими элементами по бокам. Для широкой стопы лучше подойдут кроссовки с более свободным кроем и мягким верхом.
Перед покупкой желательно примерить обувь или хотя бы изучить отзывы — некоторые модели могут быть маломерками или, наоборот, слишком свободными. Правильная посадка влияет не только на комфорт, но и на безопасность: плохая фиксация увеличивает риск подвернуть ногу при резких движениях.
5. Не переплачивайте за ненужные технологии
В сегменте до 10 000 рублей часто встречаются модели без «фирменных» фишек, но с отличной эргономикой и практичностью. Главное — сбалансированность: амортизация, вентиляция и сцепление.
Комментарий консультанта спортивного магазина
Анна Журавлева, консультант магазина спортивной экипировки «Спорт Степ», делится рекомендациями по выбору кроссовок:
"При выборе волейбольных кроссовок важно учитывать не только цену или бренд, но и особенности собственной игры. Например, новичкам подойдут простые модели с базовой амортизацией и нескользящей подошвой, а для тех, кто регулярно тренируется, стоит смотреть на усиленную фиксацию голеностопа, дополнительную поддержку пятки и многослойную подошву с ЭВА или гелевыми вставками.
Важно учитывать покрытие. Для зала нужна мягкая, резиновая подошва, которая не будет скользить и не оставит следов. Уличные площадки, особенно с твердым основанием, требуют износостойкости — в этом случае лучше выбирать модели с комбинированной или более жесткой подошвой.
Не менее значим и вентиляционный потенциал. Если стопа сильно потеет, а зал душный, лучше взять обувь с сетчатым верхом или крупными вентиляционными вставками. Такие кроссовки не только комфортнее, но и снижают риск натираний и перегрева.
Мы всегда советуем примерять обувь и немного походить в ней по магазину, особенно если у покупателя высокий подъем, широкая стопа или нестандартная форма ноги. Некоторые бренды, например, Mizuno и Joma, делают более узкие колодки, в то время как у Demix или Nike чаще встречаются модели с нейтральной посадкой.
Ну и напоследок — не стоит гнаться только за громкими брендами. В среднем ценовом сегменте тоже много достойных вариантов. Главное — это комфорт, поддержка, устойчивость и правильный размер. Обувь должна работать на вас, а не мешать двигаться".
Обзор лучших кроссовок для волейбола
Чтобы было проще сравнить характеристики и особенности всех кроссовок, собрали краткий обзор каждой модели. Ниже — список с ключевыми отличиями, которые помогут сориентироваться в выборе.
Мужские кроссовки для волейбола
|Joma V.Impulse Man
|Высокая модель с дышащим верхом и подошвой из ЭВА, подходит для регулярных тренировок и игр в зале
|Asics Upcourt 5
|Базовые кроссовки с перфорированным верхом и резиновой подошвой — удобный вариант для начинающих
|Demix D-Court 2
|Легкие и доступные кроссовки с хорошей вентиляцией, подойдут для спокойных тренировок
|Peak AW1 Talent
|Модель с многослойной подошвой и усиленной пяткой, рассчитана на динамичную и соревновательную игру
|Jogel Spirit
|Бюджетная пара для зала с нескользящей подошвой и базовой фиксацией стопы
Женские кроссовки для волейбола
|Demix Frontline Wave Mid
|Женская модель с трехкомпонентной подошвой, надежной фиксацией и поддержкой голеностопа
|Mizuno Sky Medal Fresh 90S
|Низкие, легкие и устойчивые кроссовки в ретро-дизайне для активной и быстрой игры
|Asics Gel-Rocket 11 W
|Популярная модель с амортизацией Gel и стабильной подошвой — хорошо подходит для интенсивных занятий
|Joma Impulse 24
|Женская модель с высоким верхом, съемной стелькой и хорошим сцеплением с напольным покрытием зала
|Nike Hyperquick
|Бюджетные кроссовки с амортизацией ЭВА и базовой поддержкой стопы, рассчитаны на начальный уровень