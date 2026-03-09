Минус 3 см в талии без диет и подсчета калорий: готовый рацион на день

Этот рацион — не диета, а устойчивый образ питания, который можно соблюдать годами, потому что работает он за счет естественного снижения аппетита, улучшения пищеварения и стабилизации уровня сахара в крови. Вы не будете чувствовать слабость, голод, раздражительность или тягу к сладкому. Просто будете есть — и постепенно станете стройнее.