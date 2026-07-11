Их рацион удивляет: как питаются Шварценеггер, Тайсон и Сталлоне после 60

Эти мировые легенды выработали свои системы питания, которые помогают им сохранять мышцы, энергию и здоровье даже в зрелом возрасте. В нашей статье — подробный разбор их рационов.
Арнольд Шварценеггер: растительная диета
В 78 лет Арнольд Шварценеггер кардинально пересмотрел свой рацион. Теперь он придерживается диеты, которая примерно на 70 процентов состоит из растительной пищи. Однако он не является строгим веганом и иногда позволяет себе мясо — например, стейк или любимый австрийский венский шницель. Главная причина такого подхода — забота о сердце. После нескольких операций Шварценеггер сократил потребление мяса, чтобы снизить уровень холестерина.
Утро он начинает с овсянки или греческого йогурта с ягодами. Основной упор в его рационе сделан на белок: яйца, курица, индейка, рыба, чечевица, бобы и нежирные куски говядины. При этом он перестал пить протеиновые коктейли так часто, как раньше, и считает, что получает достаточно белка из обычной пищи. Его главный принцип — умеренность и сбалансированность.
Майк Тайсон: от веганства снова к мясу
Майк Тайсон в свои 60 лет прошел долгий путь в питании. В 2010 году он стал веганом, чтобы справиться с проблемами со здоровьем — высоким давлением, артритом и лишним весом. Однако в 2020 году он вернулся к употреблению мяса. Причина была простой: на веганской диете ему не хватало энергии для тренировок.
Сегодня Тайсон придерживается сбалансированной высокобелковой диеты с умеренным количеством углеводов. Он честно признается, что в прошлом питался хаотично, но сейчас его рацион строится на трех принципах: высокобелковые блюда, умеренные углеводы и ограниченные чит-милы, то есть дни, когда можно позволить себе что-то вредное. Он предпочитает цельную, питательную пищу и отвергает вредные перекусы. А для подготовки к боям часто добавляет в рацион сырое мясо — оленину или бизона.
Сильвестр Сталлоне: дисциплина и высокобелковая диета
Сильвестр Сталлоне, которому в июле 2026 года исполнилось 80 лет, продолжает придерживаться строгой дисциплины в питании. Его рацион остается высокобелковым — на его столе по-прежнему много яиц и курицы, а также клетчатки из ягод и инжира. Завтрак он начинает со стакана жидких аминокислот, затем съедает три белка, половину желтка, овсяные хлопья, тост из ржаного хлеба, свежую папайю и инжир.
На обед у него — салат, жареная курица и фрукты, на ужин — рыба. Он старается не есть на ночь и не перекусывает между приемами пищи. В 2025 году Сталлоне удалось сбросить почти 23 кг, перейдя на средиземноморский стиль питания — с упором на цельнозерновые продукты, полезные жиры и нежирные белки. Его подход остается строгим, но сбалансированным.
В прошлом Сильвестр Сталлоне придерживался еще более жестких диет. Например, для роли в «Рокки 3» он снизил процент жира в организме до невероятных 2,8 процента, благодаря строгой тунцовой диете. Однако сейчас его подход изменился: он выбирает сбалансированное питание, богатое белком, клетчаткой и сложными углеводами. Но минимизирует обработанные продукты и рафинированный сахар.
Каждый из этих легенд выбрал свой путь. Шварценеггер сделал ставку на растительную диету с высоким содержанием белка. Тайсон прошел путь от веганства обратно к мясу, чтобы вернуть силу. А Сталлоне остался верен высокобелковой диете, которую разработал еще в молодости. Их подходы разные, но результат один — отличная форма и активное долголетие.