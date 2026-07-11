Их рацион удивляет: как питаются Шварценеггер, Тайсон и Сталлоне после 60

Сегодня Тайсон придерживается сбалансированной высокобелковой диеты с умеренным количеством углеводов. Он честно признается, что в прошлом питался хаотично, но сейчас его рацион строится на трех принципах: высокобелковые блюда, умеренные углеводы и ограниченные чит-милы, то есть дни, когда можно позволить себе что-то вредное. Он предпочитает цельную, питательную пищу и отвергает вредные перекусы. А для подготовки к боям часто добавляет в рацион сырое мясо — оленину или бизона.