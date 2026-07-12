После тренировки больно даже ходить: 4 способа снять напряжение в мышцах

Если у вас нет возможности посетить сауну, подойдет теплая ванна. Чтобы усилить эффект, можно добавить в воду морскую соль или несколько капель ароматических масел. Особенно полезно делать это вечером — это не только расслабит мышцы, но и поможет вам быстрее уснуть и восстановиться за ночь. Достаточно полежать в такой воде около 30 минут.