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Японский завтрак, который считают секретом долголетия и крепкого здоровья

Жители Японии регулярно входят в число мировых лидеров по продолжительности жизни. Один из самых известных продуктов их традиционного завтрака — натто, о пользе которого говорят ученые.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Япония уже много лет остается одной из стран с самой высокой продолжительностью жизни в мире. Ученые связывают это не с каким-то одним суперфудом, а с повседневными пищевыми привычками, среди которых особое место занимает традиционный завтрак.

Почему японский завтрак считают одним из самых полезных в мире

Традиционный японский завтрак обычно состоит из простых и питательных продуктов.
Традиционный японский завтрак обычно состоит из простых и питательных продуктов.Источник: Freepik

Японцы обычно не завтракают кофе и бутербродом. Обычно на столе всегда стоит рис, рыба, овощи, мисо-суп, водоросли и ферментированные продукты. Такой набор дает организму белок, клетчатку и полезные микроэлементы уже в начале дня.

Специалисты обращают внимание на рацион японцев. Он отличается разнообразием, умеренными порциями и большим количеством продуктов с высокой пищевой ценностью. Особое место в таком завтраке занимает натто — именно его часто называют одной из визитных карточек японской кухни.

Какой продукт японцы едят каждое утро

Натто уже много лет остается одним из самых популярных продуктов для завтрака в Японии.
Натто уже много лет остается одним из самых популярных продуктов для завтрака в Японии.Источник: Freepik

Японцы часто начинают день с натто — ферментированных соевых бобов. Особенно популярен этот продукт в восточной части страны, где его считают частью традиционного завтрака.

Натто получают путем ферментации соевых бобов с помощью бактерии Bacillus subtilis. Благодаря этому бобы приобретают липкую, тягучую текстуру и насыщенный солоноватый вкус с легкой горчинкой. Для тех, кто пробует натто впервые, он может показаться слишком резким или необычным, но японцы считают его вкус вполне привычным.

Чаще всего натто подают с горячим рисом, зеленым луком, горчицей или сырым яичным желтком. Также его добавляют в мисо-суп, домашние роллы, лапшу или едят вместе с овощами.

Почему натто считают полезным для здоровья

Натто ценят за высокое содержание полезных веществ и пробиотиков.
Натто ценят за высокое содержание полезных веществ и пробиотиков.Источник: Freepik

Натто относят к пробиотическим продуктам. Благодаря ферментации он содержит полезные бактерии, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Это важно для нормального пищеварения и работы иммунной системы.

Еще одно преимущество натто — высокое содержание витамина K2, который участвует в поддержании здоровья костей и нормальной свертываемости крови. Некоторые исследования также показывают, что регулярное употребление натто может быть связано со снижением риска остеопоротических переломов у женщин после менопаузы.

Кроме того, в составе продукта есть полиненасыщенные жирные кислоты. Они помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и при сбалансированном питании могут способствовать нормальному уровню холестерина.

Можно ли считать натто секретом долголетия

Долголетие японцев связывают не с одним продуктом, а с образом жизни в целом.
Долголетие японцев связывают не с одним продуктом, а с образом жизни в целом.Источник: Freepik

Несмотря на популярность натто, считать его главным секретом долголетия было бы неправильно. Специалисты сходятся во мнении, что на продолжительность жизни влияет целый набор факторов, а питание — лишь один из них.

Традиционный японский рацион отличается разнообразием, умеренными порциями и большим количеством рыбы, овощей, морепродуктов и ферментированных продуктов. Не менее важны регулярная физическая активность, полноценный сон, контроль массы тела и привычка не переедать. Именно поэтому натто можно назвать одной из полезных составляющих японского завтрака, но не универсальным рецептом долгой жизни. На здоровье гораздо сильнее влияет сочетание ежедневных привычек, чем какой-либо один продукт.