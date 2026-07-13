Японский завтрак, который считают секретом долголетия и крепкого здоровья

Япония уже много лет остается одной из стран с самой высокой продолжительностью жизни в мире. Ученые связывают это не с каким-то одним суперфудом, а с повседневными пищевыми привычками, среди которых особое место занимает традиционный завтрак.
Почему японский завтрак считают одним из самых полезных в мире
Японцы обычно не завтракают кофе и бутербродом. Обычно на столе всегда стоит рис, рыба, овощи, мисо-суп, водоросли и ферментированные продукты. Такой набор дает организму белок, клетчатку и полезные микроэлементы уже в начале дня.
Специалисты обращают внимание на рацион японцев. Он отличается разнообразием, умеренными порциями и большим количеством продуктов с высокой пищевой ценностью. Особое место в таком завтраке занимает натто — именно его часто называют одной из визитных карточек японской кухни.
Какой продукт японцы едят каждое утро
Японцы часто начинают день с натто — ферментированных соевых бобов. Особенно популярен этот продукт в восточной части страны, где его считают частью традиционного завтрака.
Натто получают путем ферментации соевых бобов с помощью бактерии Bacillus subtilis. Благодаря этому бобы приобретают липкую, тягучую текстуру и насыщенный солоноватый вкус с легкой горчинкой. Для тех, кто пробует натто впервые, он может показаться слишком резким или необычным, но японцы считают его вкус вполне привычным.
Чаще всего натто подают с горячим рисом, зеленым луком, горчицей или сырым яичным желтком. Также его добавляют в мисо-суп, домашние роллы, лапшу или едят вместе с овощами.
Почему натто считают полезным для здоровья
Натто относят к пробиотическим продуктам. Благодаря ферментации он содержит полезные бактерии, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Это важно для нормального пищеварения и работы иммунной системы.
Еще одно преимущество натто — высокое содержание витамина K2, который участвует в поддержании здоровья костей и нормальной свертываемости крови. Некоторые исследования также показывают, что регулярное употребление натто может быть связано со снижением риска остеопоротических переломов у женщин после менопаузы.
Кроме того, в составе продукта есть полиненасыщенные жирные кислоты. Они помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и при сбалансированном питании могут способствовать нормальному уровню холестерина.
Можно ли считать натто секретом долголетия
Несмотря на популярность натто, считать его главным секретом долголетия было бы неправильно. Специалисты сходятся во мнении, что на продолжительность жизни влияет целый набор факторов, а питание — лишь один из них.
Традиционный японский рацион отличается разнообразием, умеренными порциями и большим количеством рыбы, овощей, морепродуктов и ферментированных продуктов. Не менее важны регулярная физическая активность, полноценный сон, контроль массы тела и привычка не переедать. Именно поэтому натто можно назвать одной из полезных составляющих японского завтрака, но не универсальным рецептом долгой жизни. На здоровье гораздо сильнее влияет сочетание ежедневных привычек, чем какой-либо один продукт.