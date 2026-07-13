Японский завтрак, который считают секретом долголетия и крепкого здоровья

Традиционный японский рацион отличается разнообразием, умеренными порциями и большим количеством рыбы, овощей, морепродуктов и ферментированных продуктов. Не менее важны регулярная физическая активность, полноценный сон, контроль массы тела и привычка не переедать. Именно поэтому натто можно назвать одной из полезных составляющих японского завтрака, но не универсальным рецептом долгой жизни. На здоровье гораздо сильнее влияет сочетание ежедневных привычек, чем какой-либо один продукт.