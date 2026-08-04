Белковый ужин из обычных продуктов: простые рецепты на каждый день

Например, это может быть куриная грудка с салатом и порцией гречки, запеченная рыба с брокколи и ложкой оливкового масла или творог с зеленью, овощами и горстью орехов. Если в течение дня физической активности было немного, сложные углеводы можно уменьшить, а после тренировки — наоборот, оставить небольшую порцию для восстановления запасов энергии.