Дзюба очень мило сфотографировался с ребенком (видео)
Милота дня.
Милота дня.
Сборная России продолжает готовиться к отборочному матче Евро-2020 с Шотландией в Новогорске. После одной из тренировок Артем Дзюба фотографировался с болельщиками и с удовольствием попозировал, взяв на руки маленькую девочку.
«Осторожно, мимиметр зашкаливает», — подписала фото
После чемпионата мира в России Дзюба остается самым популярным игроком сборной, после матчей и тренировок Артем обычно проводит время с болельщиками, фотографируясь и раздавая автографы.
В этом сезоне Дзюба забил 5 голов и отдал 6 передач за «Зенит» в чемпионате России, а также отличился в недавнем матче с Шотландией в гостях.
Андрей Санталов