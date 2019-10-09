Текущие события
Футбол. Сборные
19:30
Бахрейн
Азербайджан
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Аргентина
Футбол. Сборные
10.10
Бразилия
Сенегал
Футбол. Сборные
10.10
Таиланд
Конго
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Казахстан
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Беларусь
Эстония
Все события
Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
8Головкин победил Деревянченко
14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба очень мило сфотографировался с ребенком (видео)

Милота дня.

Наверх
Источник: Reuters

Сборная России продолжает готовиться к отборочному матче Евро-2020 с Шотландией в Новогорске. После одной из тренировок Артем Дзюба фотографировался с болельщиками и с удовольствием попозировал, взяв на руки маленькую девочку.

«Осторожно, мимиметр зашкаливает», — подписала фото пресс-служба сборной России.

Во время загрузки произошла ошибка.

После чемпионата мира в России Дзюба остается самым популярным игроком сборной, после матчей и тренировок Артем обычно проводит время с болельщиками, фотографируясь и раздавая автографы.

В этом сезоне Дзюба забил 5 голов и отдал 6 передач за «Зенит» в чемпионате России, а также отличился в недавнем матче с Шотландией в гостях.

Андрей Санталов

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Нет слов. Одна боль». 20 лет матчу Россия – Украина
Федор Емельяненко заявил, что завершит карьеру через три боя
Кузнецов отсидел дисквалификацию за кокаин и уже забивает в НХЛ
Три очка Ковальчука принесли «Лос-Анджелесу» победу (видео)
Волейболисты сборной России проиграли в матче Кубка мира
Месси: Был удивлен интервью Пике, я бы так не стал поступать
Сборная России проиграла со счетом 0:61 на Кубке мира по регби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь