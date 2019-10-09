Дзюба очень мило сфотографировался с ребенком (видео)

Сборная России продолжает готовиться к отборочному матче Евро-2020 с Шотландией в Новогорске. После одной из тренировок Артем Дзюба фотографировался с болельщиками и с удовольствием попозировал, взяв на руки маленькую девочку. «Осторожно, мимиметр зашкаливает», — подписала фото пресс-служба сборной России.

После чемпионата мира в России Дзюба остается самым популярным игроком сборной, после матчей и тренировок Артем обычно проводит время с болельщиками, фотографируясь и раздавая автографы.



В этом сезоне Дзюба забил 5 голов и отдал 6 передач за «Зенит» в чемпионате России, а также отличился в недавнем матче с Шотландией в гостях.



Андрей Санталов