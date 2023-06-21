Роналду поделился впечатлениями от попадания в Книгу рекордов Гиннесса

Матч с Исландией стал для 38-летнего португальца юбилейным 200-м в карьере, а его гол на 89-й минуте — единственным и победным в матче. Перед матчем Роналду выдали сертификат Книги рекордов Гиннесса как первому в мире футболисту, сыгравшему за национальную команду 200 матчей.

«У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом — я не мог и просить о большем. Это было великолепно и незабываемо, учитывая всё, что происходило вокруг матча», — сказал Роналду.