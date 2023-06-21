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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
09:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду поделился впечатлениями от попадания в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над сборной Исландии (1:0) в четвертом туре отбора Евро-2024. Об этом сообщает портал Record.

Исландия
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Источник: AP 2022

Матч с Исландией стал для 38-летнего португальца юбилейным 200-м в карьере, а его гол на 89-й минуте — единственным и победным в матче. Перед матчем Роналду выдали сертификат Книги рекордов Гиннесса как первому в мире футболисту, сыгравшему за национальную команду 200 матчей.

«У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом — я не мог и просить о большем. Это было великолепно и незабываемо, учитывая всё, что происходило вокруг матча», — сказал Роналду.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. За это время 38-летний португалец провел за сборную 200 матчей и забил 123 гола. Оба показателя являются рекордными на международном уровне.

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