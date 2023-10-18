Мануэль Нойер не будет капитаном команды на домашнем Евро

Недавно Нойер впервые за 9 месяцев вернулся к частичным тренировкам в общей группе мюнхенской «Баварии». В конце октября голкипер должен принять участие в матче чемпионата Германии против «Дармштадта».

«Илкай Гюндоган останется капитаном команды. Мы уже говорили с Мануэлем на эту тему, и он повел себя как профессионал», — приводит слова Нагельсмана издание Bild.