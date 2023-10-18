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16:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Мануэль Нойер не будет капитаном команды на домашнем Евро

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер не будет капитаном команды на домашнем чемпионате Европы, заявил главный тренер Юлиан Нагельсман.

Германия
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Источник: Reuters

Недавно Нойер впервые за 9 месяцев вернулся к частичным тренировкам в общей группе мюнхенской «Баварии». В конце октября голкипер должен принять участие в матче чемпионата Германии против «Дармштадта».

«Илкай Гюндоган останется капитаном команды. Мы уже говорили с Мануэлем на эту тему, и он повел себя как профессионал», — приводит слова Нагельсмана издание Bild.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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