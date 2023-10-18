Мануэль Нойер не будет капитаном команды на домашнем Евро
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер не будет капитаном команды на домашнем чемпионате Европы, заявил главный тренер Юлиан Нагельсман.
Германия
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер не будет капитаном команды на домашнем чемпионате Европы, заявил главный тренер Юлиан Нагельсман.
Недавно Нойер впервые за 9 месяцев вернулся к частичным тренировкам в общей группе мюнхенской «Баварии». В конце октября голкипер должен принять участие в матче чемпионата Германии против «Дармштадта».
«Илкай Гюндоган останется капитаном команды. Мы уже говорили с Мануэлем на эту тему, и он повел себя как профессионал», — приводит слова Нагельсмана издание Bild.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.