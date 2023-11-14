Матч между сборными Болгарии и Венгрии под угрозой срыва
Матч отборочного турнира Евро-2024 между сборными Болгарии и Венгрии может не состояться.
Матч отборочного турнира Евро-2024 между сборными Болгарии и Венгрии может не состояться.
Как сообщает Sport.bg, болельщики сборной Болгарии анонсировали массовые протесты из-за плохих результатов национальной команды — всего два очка и последнее место в отборочной группе с Венгрией, Сербией, Черногорией и Литвой.
Болгарский футбольный союз попросил у УЕФА разрешение перенести встречу из Софии в Пловдив и в целях безопасности провести ее при пустых трибунах. Согласие было получено, однако мэр Пловдива направил в федерацию письмо, в котором предупредил о невозможности проведения матча на стадионе «Христо Ботева» из-за ремонтных работ.
Если сторонам до 16 ноября не удастся достичь компромисса, то Болгарии грозит техническое поражение.
Венгрия и Сербия лидируют в отборочной группе с пятиочковым отрывом от третьего места. Если в оставшихся двух турах не произойдет неожиданности, то именно эти сборные получат право участия в чемпионате Европы, который пройдет в июне-июле 2024 года в Германии.