Тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024

В заключительном туре отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года сборная Чехии разгромила сборную Молдовы со счетом 3:0. Таким образом Чехия заняла второе место в группе E после сборной Албании и обеспечила себе участие в континентальном первенстве.

«Несмотря на сегодняшнюю радость, перед игрой мы решили, что не будем продолжать работу в сборной. Я объявил об этом президенту футбольной федерации страны Петру Фоуске. Давление было огромным, это также повлияло на наше решение. Я убежден, что мы выполнили свою работу и оставляем после себя хорошие результаты», — заявил Шилгавы.