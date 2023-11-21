Тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024
Несмотря на выход сборной Чехии на чемпионат Европы, Ярослав Шилгавы принял решение уйти с поста главного тренера.
Несмотря на выход сборной Чехии на чемпионат Европы, Ярослав Шилгавы принял решение уйти с поста главного тренера.
В заключительном туре отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года сборная Чехии разгромила сборную Молдовы со счетом 3:0. Таким образом Чехия заняла второе место в группе E после сборной Албании и обеспечила себе участие в континентальном первенстве.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Ярослав Шилгавы заявил, что покидает команду.
«Несмотря на сегодняшнюю радость, перед игрой мы решили, что не будем продолжать работу в сборной. Я объявил об этом президенту футбольной федерации страны Петру Фоуске. Давление было огромным, это также повлияло на наше решение. Я убежден, что мы выполнили свою работу и оставляем после себя хорошие результаты», — заявил Шилгавы.
62-летний Ярослав Шилгавы возглавлял сборную Чехии с 2018 года. На предыдущем континентальном первенстве чехи под руководством Шилгавы дошли до четвертьфинала.
Имя преемника Шилгавы на посту главного тренера сборной Чехии пока неизвестно. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.