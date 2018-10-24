Роналду сделал селфи с болельщиком, выбежавшим на поле
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был не против фанов, которые оказались на газоне «Олд Траффорда» после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был не против фанов, которые оказались на газоне «Олд Траффорда» после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
С первым болельщиком, побежавшим в сторону Криштиану, португалец поздоровался за руку, а со вторым сделал селфи.
Роналду не забил своей бывшей команде, но уехал со стадиона в хорошем настроении — «Ювентус» победил 1:0.
Андрей Санталов