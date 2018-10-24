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15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду сделал селфи с болельщиком, выбежавшим на поле

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был не против фанов, которые оказались на газоне «Олд Траффорда» после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

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Источник: AFP 2018

С первым болельщиком, побежавшим в сторону Криштиану, португалец поздоровался за руку, а со вторым сделал селфи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду не забил своей бывшей команде, но уехал со стадиона в хорошем настроении — «Ювентус» победил 1:0.

Андрей Санталов

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