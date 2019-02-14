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17:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Санчес получил странную травму перед выходом на замену

У чилийца в этом сезоне черная полоса.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Манчестер Юнайтед» получил повреждение перед выходом на замену в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Игрок разминался на бровке и столкнулся с лайнсменом.

Чилиец травмировал ногу, но все же вышел на замену в конце первого тайма вместо Джесси Лингарда и доиграл до конца матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Санчес был незаметен во втором тайме и был раскритикован болельщиками команды. Теперь 30-летний чилиец будет восстанавливаться от травмы ноги, его участие в матче с «Челси» в Кубке Англии под вопросом.

Санчес входит в топ-10 футболистов мира по самым большим зарплатам, но в этом сезоне редко появляется на поле в составе «МЮ». В этом чемпионате АПЛ на его счету 1 гол и 4 паса в 14 матчах.

Андрей Санталов

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