Санчес получил странную травму перед выходом на замену

Форвард «Манчестер Юнайтед» получил повреждение перед выходом на замену в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Игрок разминался на бровке и столкнулся с лайнсменом. Чилиец травмировал ногу, но все же вышел на замену в конце первого тайма вместо Джесси Лингарда и доиграл до конца матча.

Санчес был незаметен во втором тайме и был раскритикован болельщиками команды. Теперь 30-летний чилиец будет восстанавливаться от травмы ноги, его участие в матче с «Челси» в Кубке Англии под вопросом.



Санчес входит в топ-10 футболистов мира по самым большим зарплатам, но в этом сезоне редко появляется на поле в составе «МЮ». В этом чемпионате АПЛ на его счету 1 гол и 4 паса в 14 матчах.



Андрей Санталов