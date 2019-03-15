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17:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Мальчик заплакал навзрыд из-за вылета «Краснодара»

Очень обидный матч.

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Источник: РИА "Новости"

4-летний Илья Чехутин эмоционально отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы. Команда Сергея Галицкого пропустила гол в добавленное время от «Валенсии» и проиграла по сумме двух матчей (1:2, 1:1). Отец мальчика после матча выложил видео с реакцией Ильи.

«За 30 секунд до окончания добавленного времени нам забили гол! Бедный ребёнок! Как он рыдал!» — написала в комментариях мама Ильи.

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Сегодня мама Ильи подробнее рассказала Sports.ru о популярном ролике.

«Илья болеет за «Краснодар» с рождения. Он еще разговаривать не умел, а уже кричал «Впийод, впийод». Его любимые игроки — Сулейманов и Игнатьев, а так он болеет за всю команду.

У нас в семье все болеют за «Краснодар», так что по-другому он и не мог. Мы постоянно ходим на стадион и берем его с собой. Он болельщик, так что с ним ходить удобно. Он не просит развлекать его, зато кричит так, что его не успокоить. Потом два дня не разговаривает — голос сиплый.

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Когда «Краснодар» забил, у нас все так радовались. Я думала, сейчас соседи прибегут с нижнего этажа. Все прыгали, кричали, ужас что творилось. [После гола «Валенсии"] очень долго Илью успокаивали. Мы вчера только кусочек засняли, потом он увидел камеру, а он ее не любит. Он прекратил плакать, но когда я укладывала его спать, все равно была истерика: “Мама, я не могу успокоиться!”. Я говорю: ну поплачь, тебе легче станет. Он опять “ууууу”, еще минут сорок его успокоить не могла. Последний раз он так себя вел, когда сборная России проиграла на чемпионате мира. Тоже были истерики», — сообщила Анастасия Чехутина.

Андрей Санталов

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