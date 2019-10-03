«Готовим эспаэлью». ЦСКА оригинально представил матч в Лиге Европы (видео)

ЦСКА сегодня проведет второй матч на групповом этапе Лиги Европы. В гости к армейцам приехал «Эспаньол», и ЦСКА сделал «кулинарное превью» к этой игре.



«Готовим эспаэлью, рецепт от шеф-повара. Нам потребуются хорошо разогретый стадион, жаркие эмоции болельщиков свежие, здоровые игроки. Добавляем проходы, навесы, комбинации по вкусу, хорошенько отбиваем и, самое главное, берем 11 ингредиентов, привезенных из Испании», — говорится в ролике.