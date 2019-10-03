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16:07 (мск), источник: Sportmail.ru

«Готовим эспаэлью». ЦСКА оригинально представил матч в Лиге Европы (видео)

Рецепт от шеф-повара Гончаренко.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА сегодня проведет второй матч на групповом этапе Лиги Европы. В гости к армейцам приехал «Эспаньол», и ЦСКА сделал «кулинарное превью» к этой игре.

«Готовим эспаэлью, рецепт от шеф-повара. Нам потребуются хорошо разогретый стадион, жаркие эмоции болельщиков свежие, здоровые игроки. Добавляем проходы, навесы, комбинации по вкусу, хорошенько отбиваем и, самое главное, берем 11 ингредиентов, привезенных из Испании», — говорится в ролике.

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Из-за проблем с составом ЦСКА неудачно начал еврокубковый сезон, проиграв «Лудогорцу» 1:5. При этом в чемпионате России команда Виктора Гончаренко идет на первом месте.

Андрей Санталов

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