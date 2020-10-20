«Зенит» справится с «Брюгге», у «Краснодара» тяжелый выезд во Францию

«Зенит» — «Брюгге» Второй заход Семака с «Зенитом» в Лигу чемпионов — теперь от питерского клуба все ждут как минимум выхода в евровесну, еще одно четвертое место будет справедливо считаться провалом. «Зенит» успел укрепиться перед ЛЧ — взял в Португалии полузащитника Вендела за 20 млн евро, Ловрен уже освоился в команде на месте Ивановича. Жаль, что выбыл Малком, но очень вовремя после травмы восстановился Дриусси. В чемпионате дела у «Зенита» идут хорошо, пора исправляться за прошлый сезон в ЛЧ.

«Брюгге» третий год подряд играет в группе ЛЧ и два раза занимал там третье место. В этот раз чемпиону Бельгии придется сложно. Из-за коронавируса в Россию не полетели основной голкипер Миньоле, защитник Коссуну и форвард Крменчик. В ворота придется встать американцу Хорвату, который последний раз играл год назад. А еще дисквалифицирован защитник Дели — равноценных замен на эти позиции у бельгийцев нет. В атаке главная угроза будет исходить от вингеров Денниса (дубль «Реалу» год назад) и Диатта, а также атакующего полузащитника Ванакена (уже настрелял 5 голов в 9 матчах чемпионата Бельгии).



«Зенит» сильнее по составу, играет дома, мотивирован — всё здесь за победу питерцев. В БК Winline на такой исход принимают ставки с коэффициентом 1,89.



«Ренн» — «Краснодар»



«Краснодар» тоже пострадал от ковида — во Францию команда отправилась без Кабелла и Маркова. И без тренера Мусаева — у него ангина. Под вопросом участие еще нескольких важных футболистов основы: Вандерсона, Классона, Мартыновича. А новичок Ионов не заявлен в ЛЧ. Дебют клуба Галицкого в главном европейском турнире получается сложным. Пока видно, что игра на два фронта не дается «Краснодару»: вышли наконец в группу ЛЧ, но в чемпионате просели на 7-е место.