Армейцам пора побеждать: анонс матча ЦСКА — «Динамо» Загреб

В этом сезоне ЦСКА решил свои проблемы, которые два года не давали команде подняться выше 4-го места в РПЛ. Армейцы перестали проваливаться во вторых таймах, теперь у команды есть ресурсы дожимать соперников после перерыва, даже несмотря на то, что приходится играть каждые 3−4 дня. Постепенно просыпаются форварды Чалов и Гайч, Кучаев и Эджуке тоже добавили остроты в атаке, а для Влашича этот сезон, пожалуй, вообще лучший в карьере. Неудивительно, что с такой игрой ЦСКА идет вторым в премьер-лиге и претендует на выход в евровесну. Загребское «Динамо» мощно стартовало в своем чемпионате: 7 побед и 1 ничья. Хорваты забивают почти три гола за матч, особенно хороша атакующая пара Гавранович и Оршич (12 мячей на двоих в 8 турах). «Динамо» — частый участник групповых этапов ЛЧ и ЛЕ, но выйти из группы за последние 15 лет получилось лишь раз, в сезоне-2018/19 хорватская команда дошла до 1/8 финала ЛЕ. И это при том, что отсутствие конкуренции в своей лиге позволяет тренерам с удобством готовиться к матчам еврокубков. Два игрока «Динамо» регулярно вызываются в сборную Хорватии: вратарь Ливакович (он основной и в сборной) и форвард Петкович.

Этот матч будет особенно принципиальным для Влашича: в Хорватии он выступал за «Хайдук» — конкурента «Динамо». Никола в этом году зажигает не только за клуб (6 голов и 5 передач в 11 матчах), но и за сборную. В октябре он расправлялся с защитой Швеции и Франции, а прошлой осенью забивал Слвакии и Уэльсу. Влашич любит бить издалека (причем с обеих ног) и часто делится мячом с одноклубниками, создавая им голевые моменты. С такой игрой через год хорват снова может попробовать покорить АПЛ.



После первого тура у всех команд в группе по одному очку. Если амбиции армейцев серьезны, то дома надо побеждать. Год назад, как мы помним, этого сделать не удалось, но сейчас команда выглядит гораздо сильнее. Да, защитники (да и Акинфеев) иногда допускают индивидуальные ошибки, но мощная игра в атаке обычно это перекрывает. Во встрече с загребским «Динамо» шансы армейцев на победу выше — в БК Winline на это можно поставить с коэффициентом 2,03.