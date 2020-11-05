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14:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Чья серия прервется? Прогноз на матч «Милан» — «Лилль»

Команды, которые давно не проигрывали.

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Источник: Reuters

«Милан» — «Лилль»: прогноз на матч Лиги Европы, коэффициенты букмекеров

Команда
Милан

«Милан» продолжает удивлять. Несмотря на плотный график команда Пиоли лидирует в серии А и по-прежнему держит беспроигрышную серию — она достигла уже 24 матчей. Златан не обращает внимание на возраст и забивает чуть ли не в каждой игре. Особенно эффектным получился победный гол «Удинезе» — ударом через себя, как в молодости. А тут еще и восстановился после травмы Ребич, в ворота вернулся Доннарумма — тренеру «Милану» теперь будет проще ротировать состав.

«Лилль» тоже идет пока идет без поражений. Во Франции 5 побед и 4 ничьих и победа и ничья в Лиге Европы. Летом французы лишились главного бомбардира Осимхена, помогавшего ему Реми (32 гола на двоих) и ведущего защитника Габриэла, но все равно показывают результат: занимают второе место в чемпионате. Удачным стало подписание Йылмаза в качестве свободного агента, турок уже забил 4 мяча. Отдельно стоит отметить оборону — всего 4 пропущенных гола в 9 турах Лиги 1 — это сильно.

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Команда
Лилль

В последних 5 матчах обе команды лишь раз сыграли на ноль. Видимо, все-таки сказывается усталость — в первую очередь игроков обороны. К тому же в Лиге Европы можно дать шанс кому-то не из основных футболистов. Все-таки и «Милан», и «Лилль» — фавориты группы, и проблем с выходом из нее возникнуть не должно. Есть предложение сыграть на результативность команд и взять ставку «обе забьют за 1,81» в БК «Париматч».

Также обе команды не стесняются нарушать правила. В 5 последних матчах «Милана» стабильно было под 30 фолов, у «Лилля» поменьше, но во Франции команда держится в топ-6 по нарушениям. Судит матч поляк Франковски, он в среднем замечает 25 нарушений. БК «Бетсити» предлагает коэффициент 1,85 на тотал больше 26,5 фолов — у обеих команд он часто проходит.

Андрей Санталов

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