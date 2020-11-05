Чья серия прервется? Прогноз на матч «Милан» — «Лилль»
Команды, которые давно не проигрывали.
Команды, которые давно не проигрывали.
«Милан» продолжает удивлять. Несмотря на плотный график команда Пиоли лидирует в серии А и
«Лилль» тоже идет пока идет без поражений. Во Франции 5 побед и 4 ничьих и победа и ничья в Лиге Европы. Летом французы лишились главного бомбардира Осимхена, помогавшего ему Реми (32 гола на двоих) и ведущего защитника Габриэла, но все равно показывают результат: занимают второе место в чемпионате. Удачным стало подписание Йылмаза в качестве свободного агента, турок уже забил 4 мяча. Отдельно стоит отметить оборону — всего 4 пропущенных гола в 9 турах Лиги 1 — это сильно.
В последних 5 матчах обе команды лишь раз сыграли на ноль. Видимо,
Также обе команды не стесняются нарушать правила. В 5 последних матчах «Милана» стабильно было под 30 фолов, у «Лилля» поменьше, но во Франции команда держится в топ-6 по нарушениям. Судит матч поляк Франковски, он в среднем замечает 25 нарушений. БК «Бетсити» предлагает коэффициент 1,85 на тотал больше 26,5 фолов — у обеих команд он часто проходит.
Андрей Санталов