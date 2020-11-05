Чья серия прервется? Прогноз на матч «Милан» — «Лилль»

«Милан» — «Лилль»: прогноз на матч Лиги Европы, коэффициенты букмекеров

«Милан» продолжает удивлять. Несмотря на плотный график команда Пиоли лидирует в серии А и по-прежнему держит беспроигрышную серию — она достигла уже 24 матчей. Златан не обращает внимание на возраст и забивает чуть ли не в каждой игре. Особенно эффектным получился победный гол «Удинезе» — ударом через себя, как в молодости. А тут еще и восстановился после травмы Ребич, в ворота вернулся Доннарумма — тренеру «Милану» теперь будет проще ротировать состав.



«Лилль» тоже идет пока идет без поражений. Во Франции 5 побед и 4 ничьих и победа и ничья в Лиге Европы. Летом французы лишились главного бомбардира Осимхена, помогавшего ему Реми (32 гола на двоих) и ведущего защитника Габриэла, но все равно показывают результат: занимают второе место в чемпионате. Удачным стало подписание Йылмаза в качестве свободного агента, турок уже забил 4 мяча. Отдельно стоит отметить оборону — всего 4 пропущенных гола в 9 турах Лиги 1 — это сильно.