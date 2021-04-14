Клопп не сдастся без боя: анонс матча «Ливерпуль» — «Реал»

Клопп явно ошибся с выбором стартового состава на первый матч, поэтому менять Кейта пришлось ещё до перерыва. Также не получилось угадать, как «Реал» будет строить свои атаки, так что прессинг на чужой половине поля не получился — в результате большие проблемы были уже у своей штрафной. Вообще это был один из худших матчей мерсисайдцев в сезоне. Мяч у игроков «Ливерпуля» держался плохо, особенно много потерь было у Трента. Защитник стал еще и соучастником второго гола в ворота своей команды. Чемпиону Англии повезло, что он пропустил только два гола до перерыва и только три за весь матч. Хороший отрезок у «красных» был в начале второго тайма, когда удалось отличиться Салаху, однако развить этот успех мадридцы не дали.



«Реал» же в очередной раз здорово подготовился к конкретному сопернику. Зидана не смутило то, что пришлось играть без Рамоса и Варана — основных центральных защитников. Заменившие их Начо и Милитао действовали просто, если нужно было, то просто выбивали мяч подальше, не допуская риска. Впереди Бензема, Кроос и Модрич (99 лет на троих!) здорово прессинговали защитников «Ливерпуля», а при необходимости «Реал» мог играть и в 6 защитников у своей штрафной. Зато с мячом команда Зидана явно знала, что делать. Дальние передачи от Крооса, просто контроль мяча по принципу «пока он у нас, вы нам не забьете» — это был настоящий мастер-класс от полузащиты «Мадрида». Плюс убойная реализация моментов от Винисиуса. Через несколько дней «Реал» выиграл еще и в Эль Класико, сдержав Месси. Историческая неделя для чемпиона Испании.