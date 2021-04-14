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10:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп не сдастся без боя: анонс матча «Ливерпуль» — «Реал»

Нас ждет драма на «Энфилде».

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Источник: AFP 2020
Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
1/4 финала, 14.04.2021, 22:00

Ливерпуль-Реал-

Клопп явно ошибся с выбором стартового состава на первый матч, поэтому менять Кейта пришлось ещё до перерыва. Также не получилось угадать, как «Реал» будет строить свои атаки, так что прессинг на чужой половине поля не получился — в результате большие проблемы были уже у своей штрафной. Вообще это был один из худших матчей мерсисайдцев в сезоне. Мяч у игроков «Ливерпуля» держался плохо, особенно много потерь было у Трента. Защитник стал еще и соучастником второго гола в ворота своей команды. Чемпиону Англии повезло, что он пропустил только два гола до перерыва и только три за весь матч. Хороший отрезок у «красных» был в начале второго тайма, когда удалось отличиться Салаху, однако развить этот успех мадридцы не дали.

«Реал» же в очередной раз здорово подготовился к конкретному сопернику. Зидана не смутило то, что пришлось играть без Рамоса и Варана — основных центральных защитников. Заменившие их Начо и Милитао действовали просто, если нужно было, то просто выбивали мяч подальше, не допуская риска. Впереди Бензема, Кроос и Модрич (99 лет на троих!) здорово прессинговали защитников «Ливерпуля», а при необходимости «Реал» мог играть и в 6 защитников у своей штрафной. Зато с мячом команда Зидана явно знала, что делать. Дальние передачи от Крооса, просто контроль мяча по принципу «пока он у нас, вы нам не забьете» — это был настоящий мастер-класс от полузащиты «Мадрида». Плюс убойная реализация моментов от Винисиуса. Через несколько дней «Реал» выиграл еще и в Эль Класико, сдержав Месси. Историческая неделя для чемпиона Испании.

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Мане дали отдохнуть в выходные против «Астон Виллы». В этой игре у мерсисайдцев тоже возникли сложности — спас на 90-й минуте антигерой матча в Мадриде: Александер-Арнольд. Ожидается, что Клопп выпустит тот же состав, что и в первой встрече, только место Кейта займет Тиаго (или Милнер), а вместо Жоты может выйти Фирмино. «У «Реала» же травмировался еще один защитник — Васкес, теперь справа будет играть Одриосола. Вальверде здорово сыграл против «Барселоны», закрыв на своем фланге Альбу, однако у него снова возникли проблемы со здоровьем, так что в основе, скорее всего, снова появится Асенсио. Азар по-прежнему играть не готов (как и Рамос с Вараном).

Интересно, что «Реал» выиграл последние 4 матча у «Ливерпуля». Команда Клоппа, конечно, помнит камбэк против «Барселоны», где они сгорели 0:3 в первой игре. Но без болельщиков магия «Энфилда» может не сработать. В предыдущих двух матчах игроки «Мадрида» оставили много сил и эмоций. Это, конечно, опытная команда, особенно хорошо она знает, как побеждать в плей-офф ЛЧ, но все же «Ливерпуль» может воспользоваться сложным календарем соперника. Не факт, что хозяева сыграют на ноль в этом матче, защита остается их слабым местом. Но вот минимум два гола (если заработает фирменный прессинг) забивать они должны — оборона «Реала» тоже небезупречна. На тотал «Ливерпуля» больше 1,5 в основное время БК Winline дает коэффициент 1,71.

Андрей Санталов

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