В УЕФА прокомментировали ситуацию с невыдачей визы Оздоеву
Согласно разъяснениям от чиновников УЕФА, ответственность за оформление виз лежит на футбольных клубах.
ПАОК
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Согласно разъяснениям от чиновников УЕФА, ответственность за оформление виз лежит на футбольных клубах.
Греческому клубу ПАОК 24 августа предстоит сыграть первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций против клуба «Хартс» из Эдинбурга.
Поступила информация, что российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву не выдали визу в Шотландию.
«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и в обязанности соответствующей команды входит связь с соответствующими органами. Для получения дополнительной информации мы направляем вас непосредственно в клуб», — сообщили в УЕФА.