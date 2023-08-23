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16:27 (мск), источник: Sportmail.ru

В УЕФА прокомментировали ситуацию с невыдачей визы Оздоеву

Согласно разъяснениям от чиновников УЕФА, ответственность за оформление виз лежит на футбольных клубах.

ПАОК
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Источник: AP 2023

Греческому клубу ПАОК 24 августа предстоит сыграть первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций против клуба «Хартс» из Эдинбурга.

Поступила информация, что российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву не выдали визу в Шотландию.

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и в обязанности соответствующей команды входит связь с соответствующими органами. Для получения дополнительной информации мы направляем вас непосредственно в клуб», — сообщили в УЕФА.

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