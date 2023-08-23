В УЕФА прокомментировали ситуацию с невыдачей визы Оздоеву

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и в обязанности соответствующей команды входит связь с соответствующими органами. Для получения дополнительной информации мы направляем вас непосредственно в клуб», — сообщили в УЕФА.