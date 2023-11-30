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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Серхио Рамос забил 10000-й гол в истории Лиги чемпионов

Защитник «Севильи» Серхио Рамос стал автором юбилейного 10000-го гола в истории Лиги чемпионов.

Севилья
ПСВЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

37-летний испанец открыл счет на 24-й минуте домашнего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (2:3). Его мяч стал 10000-м в современной истории турнира, которая ведет свой отсчет с 1992 года.

Рамос не в первый раз становится автором юбилейного мяча Лиги чемпионов. Выступая за «Реал», в 2013 году испанец забил 6000-й мяч в истории турнира, срезав мяч в свои ворота в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Примечательно, что 1000-й гол в истории Лиги чемпионов в 1998 году забил российский полузащитник Дмитрий Хохлов, который в тот момент выступал за ПСВ.

Юбилейные голы в Лиге чемпионов

  • 1-й: Даниэль Амокачи, 25.11.1992, «Брюгге» — ЦСКА (1:0);
  • 1000-й: Дмитрий Хохлов, 09.12.1998, ПСВ — «Бенфика» (2:2);
  • 2000-й: Эрвин Санчес, 19.09.2001, «Боавишта» — «Динамо Киев» (3:1);
  • 3000-й: Давид Трезеге, 10.12.2003, «Ювентус» — «Олимпиакос» (2:0);
  • 4000-й: Питер Крауч, 11.04.2007, «Ливерпуль» — ПСВ (1:0);
  • 5000-й: Луизао, 14.09.2010, «Бенфика» — «Хапоэль» — (2:0);
  • 6000-й: Серхио Рамос (автогол), 05.03.2013, «Ман Юнайтед» — «Реал» (1:2);
  • 7000-й: Анхель Ди Мария, 25.11.2015, «Мальме» — «ПСЖ» (0:5);
  • 8000-й: Эрик Ламела, 04.10.2018, «Тоттенхэм» — «Барселона» (2:4);
  • 9000-й: Эмерсон, 17.03.2021, «Челси» — «Атлетико» (2:0);
  • 10000-й: Серхио Рамос, 29.11.2023, «Севилья» — ПСВ (2:3).

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2:3
Первый тайм: 1:0
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