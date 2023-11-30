Серхио Рамос забил 10000-й гол в истории Лиги чемпионов

37-летний испанец открыл счет на 24-й минуте домашнего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (2:3). Его мяч стал 10000-м в современной истории турнира, которая ведет свой отсчет с 1992 года.

Рамос не в первый раз становится автором юбилейного мяча Лиги чемпионов. Выступая за «Реал», в 2013 году испанец забил 6000-й мяч в истории турнира, срезав мяч в свои ворота в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Примечательно, что 1000-й гол в истории Лиги чемпионов в 1998 году забил российский полузащитник Дмитрий Хохлов, который в тот момент выступал за ПСВ.

Юбилейные голы в Лиге чемпионов