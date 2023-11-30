Серхио Рамос забил 10000-й гол в истории Лиги чемпионов
Защитник «Севильи» Серхио Рамос стал автором юбилейного 10000-го гола в истории Лиги чемпионов.
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Защитник «Севильи» Серхио Рамос стал автором юбилейного 10000-го гола в истории Лиги чемпионов.
37-летний испанец открыл счет на 24-й минуте домашнего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (2:3). Его мяч стал 10000-м в современной истории турнира, которая ведет свой отсчет с 1992 года.
Рамос не в первый раз становится автором юбилейного мяча Лиги чемпионов. Выступая за «Реал», в 2013 году испанец забил 6000-й мяч в истории турнира, срезав мяч в свои ворота в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Примечательно, что 1000-й гол в истории Лиги чемпионов в 1998 году забил российский полузащитник Дмитрий Хохлов, который в тот момент выступал за ПСВ.