«Манчестер Юнайтед» установил несколько антирекордов в Лиге чемпионов
«Манчестер Юнайтед» не вышел в плей-офф еврокубков, уступив дома мюнхенской «Баварии» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» не вышел в плей-офф еврокубков, уступив дома мюнхенской «Баварии» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Юнайтед» финишировал на последнем месте в группе, набрав всего четыре очка, что является худшим результатом клуба за всю историю выступлений в Лиге чемпионов. За шесть матчей подопечные Эрика тен Хага пропустили 15 мячей, показав худший результат в истории среди всех английских клубов. Соперниками манкунианцев по группе были «Бавария» (3:4, 0:1), «Галатасарай» (2:3, 3:3) и «Копенгаген» (1:0, 3:4).
Кроме того, «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом из АПЛ, дважды завершившим групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте. Впервые «Юнайтед» финишировал последним в сезоне-2005/06 — тогда соперниками манкунианцев были «Вильярреал» (0:0, 0:0), «Бенфика» (2:1, 1:2) и «Лилль» (0:0, 0:1).
Помимо «Манчестер Юнайтед» последнее место в группе среди английских клубов занимали только «Блэкберн» (сезон-1995/96) и «Манчестер Сити» (сезон-2012/13).