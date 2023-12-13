«Манчестер Юнайтед» установил несколько антирекордов в Лиге чемпионов

«Юнайтед» финишировал на последнем месте в группе, набрав всего четыре очка, что является худшим результатом клуба за всю историю выступлений в Лиге чемпионов. За шесть матчей подопечные Эрика тен Хага пропустили 15 мячей, показав худший результат в истории среди всех английских клубов. Соперниками манкунианцев по группе были «Бавария» (3:4, 0:1), «Галатасарай» (2:3, 3:3) и «Копенгаген» (1:0, 3:4).