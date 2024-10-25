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УЕФА открыл дело против игрока «Мидтьюлланна» из-за выкриков про Палестину

Инцидент произошел во время матча Лиги Европы, в котором «Мидтьюлланн» на выезде со счетом 2:0 обыграл «Маккаби» из Тель-Авива.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает датская газета Ekstra Bladet, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении футболиста «Мидтьюлланна» Арала Шимшира.

Нападающий во время матча выкрикивал игрокам «Маккаби»: «Свободу Палестине! Надеюсь, вы умрете!». По данным источника, УЕФА направил инспектора, который должен проверить эпизод на нарушение принципов поведения организации.

22-летний Шимшир в этом сезоне провел 21 матч, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Он родился в Дании и ранее выступал за сборную Дании разных возрастов, после чего сделал выбор в пользу молодежной сборной Турции.

После трех матчей основного этапа Лиги Европы «Мидтьюлланн» с 7 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. «Маккаби» с нулем набранных баллов идет на 34-м месте из 36.

Маккаби
0:2
Первый тайм: 0:1
Мидтьюлланн
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
3.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
FK Partizan
Главные тренеры
Жарко Лазетич
Томас Томасберг
Голы
Мидтьюлланн
Франкулину
(Арал Шимшир)
39′
Эдвард Чилуфя
(Кристоффер Аскильдсен)
89′
Составы команд
Маккаби
90
Рой Мишпати
5
Идан Нахмиас
65′
13
Раз Шломо
18
Неманья Стоич
14
Йорис ван Оверем
42
Дор Перец
28
Иссуф Сиссоко
75′
4
Став Лемкин
71′
2
Авишай Коэн
19
Элад Мадмон
72′
7
Эран Захави
77
Ошер Давида
83′
17
Уэсли Патати
33
Хишам Лайюс
72′
20
Генри Аддо
Мидтьюлланн
16
Элиас-Рабн Оулафссон
4
Усман Диао
6
Йоэль Андерссон
22
Мадс Бек Серенсен
21
Дениль Кастильо
11
Дарио Осорио
43
Кевин Мбабу
68′
55
Виктор Бак Йенсен
7
Франкулину
83′
19
Педро Браво
25
Ян Кухта
60′
17
Кристоффер Аскильдсен
58
Арал Шимшир
60′
14
Эдвард Чилуфя
5
Эмилиано Мартинес
83′
20
Вальдемар Бюсков
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
12
Фолы
7
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Георгий Круашвили
(Грузия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Мидтьюлланн
Маккаби
Лига Европы: таблица и календарь