УЕФА открыл дело против игрока «Мидтьюлланна» из-за выкриков про Палестину

Как сообщает датская газета Ekstra Bladet, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении футболиста «Мидтьюлланна» Арала Шимшира.
Нападающий во время матча выкрикивал игрокам «Маккаби»: «Свободу Палестине! Надеюсь, вы умрете!». По данным источника, УЕФА направил инспектора, который должен проверить эпизод на нарушение принципов поведения организации.
22-летний Шимшир в этом сезоне провел 21 матч, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Он родился в Дании и ранее выступал за сборную Дании разных возрастов, после чего сделал выбор в пользу молодежной сборной Турции.
После трех матчей основного этапа Лиги Европы «Мидтьюлланн» с 7 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. «Маккаби» с нулем набранных баллов идет на 34-м месте из 36.