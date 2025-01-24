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Россия заняла рекордно низкое место в рейтинге УЕФА

Россия опустилась на рекордно низкое 29-е место в рейтинге УЕФА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Как сообщается на официальном сайте организации, Россия заняла 29-е место в обновленной таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — это худший показатель за всю историю.

В случае, если клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) вернут в еврокубки, то чемпион России будет начинать с первого раунда квалификации Лиги чемпионов вместе с командами из Гибралтара, Мальты и Андорры. Команды, которые займут места со второго по четвертое, стартуют с первых раундов отбора в Лигу Европы и Лигу конференций.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Клубы из России уже почти три года не выступают в еврокубковых турнирах в рамках санкций УЕФА и ФИФА. В таблице коэффициентов Россия автоматически получает 4,333 балла. За сезон 2024/2025 эти баллы пока что начислены не были.

На первой строчке в таблице коэффициентов УЕФА сейчас находится Англия (100.374 балла). Второй идет Италия (88.418), а тройку замыкает Испания (82.418).

Россия