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Жозе Моуринью не дали выспаться в Дании: видео

Главный тренер «Фенербахче» пожаловался на шум за окном после гостевого матча с «Мидтьюлланом» в Дании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Португалец снял видео из окна отеля, на котором слышны разнообразные звуки. Выделяются крики птиц и звон колокола. Моуринью подписал видео словами: «Пожалуйста, дайте нам поспать. Нам играть уже в воскресенье». Сам Жозе спать больше не стал, выложив через час еще одно видео, где он прогуливается по городу.

«Фенербахче» и «Мидтьюлланн» сыграли вничью со счетом 2:2 в заключительном матче Лиги Европы. Ничья позволила турецкому клубу пробиться в плей-офф с последней возможной строчки — 24-й. Датчане прошли в следующую стадию, заняв 20-е место на общем этапе.

31 января состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2024/25. «Фенербахче» сыграет с бельгийским «Андерлехт», «Мидтьюлланн» — с испанским клубом «Реал Сосьедад». Игры пройдут 13 и 20 февраля.

В воскресенье, 2 февраля, команда Моуринью сыграет в Суперлиге Турции с «Ризеспором».

Моуринью, которому недавно исполнилось 62 года, возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. Стамбульский клуб занимает второе место в чемпионате Турции, набрав 48 очков в 20 матчах. «Фенербахче» отстает от лидирующего «Галатасарая» на шесть очков.

Мидтьюлланн
2:2
Первый тайм: 1:1
Фенербахче
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 8-й тур
30.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
MCH Arena, 9693 зрителя
Главные тренеры
Томас Томасберг
Жозе Моуринью
Голы
Мидтьюлланн
Усман Диао
(Арал Шимшир)
27′
Вальдемар Бюсков
86′
Фенербахче
Юссеф Эн-Несири
(Эдин Джеко)
39′
Эдин Джеко
(Себастьян Шиманьски)
47′
Составы команд
Мидтьюлланн
1
Йонас Лессль
4
Усман Диао
6
Йоэль Андерссон
22
Мадс Бек Серенсен
24
Оливер Серенсен
18
Адам Букса
13
Адам Габриэль
84′
19
Педро Браво
29
Паулу Виктор да Силва Паулинью
71′
55
Виктор Бак Йенсен
21
Дениль Кастильо
68′
20
Вальдемар Бюсков
11
Дарио Осорио
84′
7
Франкулину
58
Арал Шимшир
71′
41
Микель Гогорза
Фенербахче
1
Ирфан Эргибайят
4
Чаглар Сеюнджю
76′
6
Александр Джику
88′
95
Юсуф Акчичек
5
Исмаил Юкшек
13
Фред
90+3′
53
Себастьян Шиманьски
9
Эдин Джеко
8
Мерт Хакан Яндаш
79′
17
Ирфан Кахветжи
10
Душан Тадич
90′
20
Дженгиз Юндер
19
Юссеф Эн-Несири
90′
23
Дженк Тосун
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
12
Фолы
13
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Луиш Годинью
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фенербахче
Мидтьюлланн
Лига Европы: таблица и календарь