Жозе Моуринью не дали выспаться в Дании: видео

Португалец снял видео из окна отеля, на котором слышны разнообразные звуки. Выделяются крики птиц и звон колокола. Моуринью подписал видео словами: «Пожалуйста, дайте нам поспать. Нам играть уже в воскресенье». Сам Жозе спать больше не стал, выложив через час еще одно видео, где он прогуливается по городу.