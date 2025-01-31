Жозе Моуринью не дали выспаться в Дании: видео

Португалец снял видео из окна отеля, на котором слышны разнообразные звуки. Выделяются крики птиц и звон колокола. Моуринью подписал видео словами: «Пожалуйста, дайте нам поспать. Нам играть уже в воскресенье». Сам Жозе спать больше не стал, выложив через час еще одно видео, где он прогуливается по городу.
«Фенербахче» и «Мидтьюлланн» сыграли вничью со счетом 2:2 в заключительном матче Лиги Европы. Ничья позволила турецкому клубу пробиться в плей-офф с последней возможной строчки — 24-й. Датчане прошли в следующую стадию, заняв 20-е место на общем этапе.
31 января состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2024/25. «Фенербахче» сыграет с бельгийским «Андерлехт», «Мидтьюлланн» — с испанским клубом «Реал Сосьедад». Игры пройдут 13 и 20 февраля.
В воскресенье, 2 февраля, команда Моуринью сыграет в Суперлиге Турции с «Ризеспором».
Моуринью, которому недавно исполнилось 62 года, возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. Стамбульский клуб занимает второе место в чемпионате Турции, набрав 48 очков в 20 матчах. «Фенербахче» отстает от лидирующего «Галатасарая» на шесть очков.