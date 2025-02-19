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Кейн получил травму в матче с «Селтиком» в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал о состоянии здоровья после ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Бавария» вышла в ⅛ финала, обыграв «Селтик» по сумме двух встреч со счетом 3:2.

Кейн получил повреждение в концовке первого тайма и был заменен в перерыве на француза Кингсли Комана.

«Этим вечером проведем обследование, а там видно будет. Не уверен, что смогу играть в воскресенье с “Айнтрахтом”», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал результат матча с «Селтиком».

«Это тяжелая ничья. Думаю, у нас было много шансов во втором тайме, мы могли забить два-три гола. Важен контекст. За последние шесть дней мы потратили много энергии. В итоге мы на восемь очков опережаем ближайшего преследователя в Бундеслиге и вышли в ⅛ финала Лиги чемпионов. Теперь у нас есть время на восстановление. Конечно, мы всегда хотим доминировать и быть намного сильнее соперника, особенно на своем стадионе, но результат всегда важнее всего. Мы извлечем уроки из этой игры», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсетях.

В ⅛ финала «Бавария» сыграет с «Атлетико» или «Байером».

Бавария
1:1
Первый тайм: 0:0
Селтик
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
18.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Брендан Роджерс
Голы
Бавария
Альфонсо Дэйвис
90+4′
Селтик
Николас Кюн
63′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
17
Майкл Олисе
22
Рафаэл Геррейру
64′
19
Альфонсо Дэйвис
42
Джамал Мусиала
90′
25
Томас Мюллер
7
Серж Гнабри
64′
10
Лерой Сане
9
Гарри Кейн
46′
11
Кингсли Коман
Селтик
1
Каспер Шмейхель
2
Алистэйр Джонстон
6
Остон Трасти
20
Кэмерон Картер-Викерс
15
Джеффри Шлупп
27
Арне Энгельс
41
Рео Хатате
42
Каллум Макгрегор
38
Дайдзэн Маэда
7
Жота
60′
9
Адам Ида
10
Николас Кюн
69′
13
Хьюн Джун Ян
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
2
1
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
0
2
Фолы
9
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Селтик
Бавария
Лига чемпионов: таблица и календарь