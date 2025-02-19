Кейн получил травму в матче с «Селтиком» в Лиге чемпионов

«Бавария» вышла в ⅛ финала, обыграв «Селтик» по сумме двух встреч со счетом 3:2.
Кейн получил повреждение в концовке первого тайма и был заменен в перерыве на француза Кингсли Комана.
«Этим вечером проведем обследование, а там видно будет. Не уверен, что смогу играть в воскресенье с “Айнтрахтом”», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал результат матча с «Селтиком».
«Это тяжелая ничья. Думаю, у нас было много шансов во втором тайме, мы могли забить два-три гола. Важен контекст. За последние шесть дней мы потратили много энергии. В итоге мы на восемь очков опережаем ближайшего преследователя в Бундеслиге и вышли в ⅛ финала Лиги чемпионов. Теперь у нас есть время на восстановление. Конечно, мы всегда хотим доминировать и быть намного сильнее соперника, особенно на своем стадионе, но результат всегда важнее всего. Мы извлечем уроки из этой игры», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсетях.
В ⅛ финала «Бавария» сыграет с «Атлетико» или «Байером».