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Гендиректор «Црвены Звезды» высказался о помощи российским клубам

Клуб готов выделить стадионы для проведения международных матчей на нейтральном поле.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что сербский клуб готов предоставить свои стадионы российским командам для проведения международных матчей на нейтральной территории в случае допуска со стороны УЕФА и ФИФА.

— Сообщается, что если разрешение на проведение матчей в России не будет предоставлено, то российские клубы и сборные будут искать нейтральные стадионы для игры. Готовы ли помочь в Сербии и, в частности, в «Црвене Звезде» с этим вопросом?

— Конечно. Мы готовы дать все необходимое нашим русским братьям, — сказал Терзич «Советскому спорту».

После решений МОК, ФИФА, УЕФА и ряда других международных федераций, принятых в конце февраля — начале марта 2022 года, российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях. В футболе решение вступило в силу 28 февраля 2022 года, когда ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из своих турниров на неопределенный срок.

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