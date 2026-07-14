Гендиректор «Црвены Звезды» высказался о помощи российским клубам

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что сербский клуб готов предоставить свои стадионы российским командам для проведения международных матчей на нейтральной территории в случае допуска со стороны УЕФА и ФИФА.
— Сообщается, что если разрешение на проведение матчей в России не будет предоставлено, то российские клубы и сборные будут искать нейтральные стадионы для игры. Готовы ли помочь в Сербии и, в частности, в «Црвене Звезде» с этим вопросом?
— Конечно. Мы готовы дать все необходимое нашим русским братьям, — сказал Терзич «Советскому спорту».
После решений МОК, ФИФА, УЕФА и ряда других международных федераций, принятых в конце февраля — начале марта 2022 года, российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях. В футболе решение вступило в силу 28 февраля 2022 года, когда ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из своих турниров на неопределенный срок.