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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Ибрагимович прокатился по побережью Калифорнии на мотоцикле

Звездный нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович продолжает наслаждаться жизнью в США.

Швед гуляет по городу, отвечая на вопросы болельщиков, катается на роликах по пляжу, заходит на шоу к популярным комикам, а теперь прокатился на мотоцикле по побережью Калифорнии.

В видео также звучит песня «Ridin' Dirty» рэппера Chamillionaire.

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В чемпионате МЛС у Ибрагимовича впечатляющая статистика: он забил 15 голов в 17 матчах.

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