Ибрагимович прокатился по побережью Калифорнии на мотоцикле
Звездный нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович продолжает наслаждаться жизнью в США.
Звездный нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович продолжает наслаждаться жизнью в США.
Швед гуляет по городу, отвечая на вопросы болельщиков, катается на роликах по пляжу, заходит на шоу к популярным комикам, а теперь прокатился на мотоцикле по побережью Калифорнии.
В видео также звучит песня «Ridin' Dirty» рэппера Chamillionaire.
В чемпионате МЛС у Ибрагимовича впечатляющая статистика: он забил 15 голов в 17 матчах.