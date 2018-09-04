Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Футбол. Сборные
5.09
Словакия
Дания
Все события
Фоторепортажи
12Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
18:24 (мск), источник: Sportmail.ru

24 года назад Тотти забил первый гол за «Рому»

Для легенды «Ромы» Франческо Тотти сегодня памятный день. 24 года назад он забил первый гол за свою команду в серии А.

Наверх
Источник: AP 2018

Твиттер «Ромы» отметил это событие, выложив памятное видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

18-летний Тотти вышел в старте в матче с «Фоджей» и забил на «Стадио Олимпико». При этом Франческо дебютировал за римлян в 16 лет — в 1993-м в игре с «Брешией».

Тотти отыграл 25 сезонов за «Рому», завершив карьеру в 2017 году.

Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ
Шарапова и Федерер вылетели на US Open. Им пора заканчивать
Слепцова ответила на обвинения в нарушении антидопинговых правил
Стала известна дата дерби ЦСКА - «Спартак»
Неймар заявил, что «Ливерпуль» не попадет в топ-4 в АПЛ
Мюллер опроверг сообщения о расколе в сборной Германии на ЧМ
Российский клуб уволил баскетболиста из-за слишком хорошей игры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь