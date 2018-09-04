24 года назад Тотти забил первый гол за «Рому»
Для легенды «Ромы» Франческо Тотти сегодня памятный день. 24 года назад он забил первый гол за свою команду в серии А.
Для легенды «Ромы» Франческо Тотти сегодня памятный день. 24 года назад он забил первый гол за свою команду в серии А.
Твиттер «Ромы» отметил это событие, выложив памятное видео.
18-летний Тотти вышел в старте в матче с «Фоджей» и забил на «Стадио Олимпико». При этом Франческо дебютировал за римлян в 16 лет — в 1993-м в игре с «Брешией».
Тотти отыграл 25 сезонов за «Рому», завершив карьеру в 2017 году.