Парагвайский клуб нанял бродячую собаку помощником тренера

«Я дал ему кусок пирога, и с тех пор каждый раз, когда я прихожу на работу, пес встречает меня. Теперь он рычит в сторону наших соперников. Собака живет на клубной базе, когда я ухожу домой, она недовольна. Но днем она очень дружелюбна», — рассказал 61-летний тренер.