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16:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Парагвайский клуб нанял бродячую собаку помощником тренера

Главный тренер парагвайского клуба «2 мая» Карлос Хара Сагьер однажды покормил бродячую собаку. С тех пор она держится рядом с ним — даже во время матче, а клуб нанял ее помощником тренера.

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Источник: РИА "Новости"

Собака по кличке Тесапара любит повторять движения футболистов на тренировках.

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«Я дал ему кусок пирога, и с тех пор каждый раз, когда я прихожу на работу, пес встречает меня. Теперь он рычит в сторону наших соперников. Собака живет на клубной базе, когда я ухожу домой, она недовольна. Но днем она очень дружелюбна», — рассказал 61-летний тренер.

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О Тесапаре написали и в местной прессе.

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