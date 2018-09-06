Парагвайский клуб нанял бродячую собаку помощником тренера
Главный тренер парагвайского клуба «2 мая» Карлос Хара Сагьер однажды покормил бродячую собаку. С тех пор она держится рядом с ним — даже во время матче, а клуб нанял ее помощником тренера.
Главный тренер парагвайского клуба «2 мая» Карлос Хара Сагьер однажды покормил бродячую собаку. С тех пор она держится рядом с ним — даже во время матче, а клуб нанял ее помощником тренера.
Собака по кличке Тесапара любит повторять движения футболистов на тренировках.
«Я дал ему кусок пирога, и с тех пор каждый раз, когда я прихожу на работу, пес встречает меня. Теперь он рычит в сторону наших соперников. Собака живет на клубной базе, когда я ухожу домой, она недовольна. Но днем она очень дружелюбна», — рассказал 61-летний тренер.
О Тесапаре написали и в местной прессе.