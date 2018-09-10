Болельщики «Дорадос» встретили Марадону в Мексике
Диего Марадона прилетел в Мексику. В аэропорту его встретили журналисты и болельщики «Дорадоса» — команды, которую теперь будет тренировать аргентинец.
Диего Марадона прилетел в Мексику. В аэропорту его встретили журналисты и болельщики «Дорадоса» — команды, которую теперь будет тренировать аргентинец.
Марадона до этого появился в Белоруссии — брестское «Динамо» пригласило его на должность почетного председателя правления. Диего теперь будет совмещать две должности.
«Дорадос» выступает во втором мексиканском дивизионе. Клуб и его болельщики встретили Марадону как героя.
А вот так в городе готовились ко встрече с легендой мирового футбола.