Болельщики «Дорадос» встретили Марадону в Мексике

Марадона до этого появился в Белоруссии — брестское «Динамо» пригласило его на должность почетного председателя правления. Диего теперь будет совмещать две должности.



«Дорадос» выступает во втором мексиканском дивизионе. Клуб и его болельщики встретили Марадону как героя.