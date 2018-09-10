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15:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Дорадос» встретили Марадону в Мексике

Диего Марадона прилетел в Мексику. В аэропорту его встретили журналисты и болельщики «Дорадоса» — команды, которую теперь будет тренировать аргентинец.

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Источник: РИА "Новости"

Марадона до этого появился в Белоруссии — брестское «Динамо» пригласило его на должность почетного председателя правления. Диего теперь будет совмещать две должности.

«Дорадос» выступает во втором мексиканском дивизионе. Клуб и его болельщики встретили Марадону как героя.

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А вот так в городе готовились ко встрече с легендой мирового футбола.

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