В Колумбии два одноклубника чуть не подрались из-за штрафного.

Стивен Лукуми и Дайро Морено поспорили из-за права пробить штрафной. Главный судья свистнул фол и отдал мяч Лукуми. У того мяч из рук выбил Морено. Дальше игроки немного потолкались, и Лукуми, обиженный на Морено, боднул его.

За свои действия Лукуми получил красную карточку, Морено ничего не показали, и он доиграл матч, который закончился 0:0, до конца.



После этого инцидента «Атлетико Насьональ» объявил, что клуб расторгает контракт с Морено из-за проблем игрока с дисциплиной.



Отметим, что Морено с 10 голами в 12 матчах является третьим бомбардиром чемпионата Колумбии.



Андрей Санталов.