В Колумбии два одноклубника чуть не подрались из-за штрафного
В Колумбии два одноклубника чуть не подрались
В Колумбии два одноклубника чуть не подрались
Стивен Лукуми и Дайро Морено поспорили
За свои действия Лукуми получил красную карточку, Морено ничего не показали, и он доиграл матч, который закончился 0:0, до конца.
После этого инцидента «Атлетико Насьональ» объявил, что клуб расторгает контракт с Морено
Отметим, что Морено с 10 голами в 12 матчах является третьим бомбардиром чемпионата Колумбии.
Андрей Санталов.