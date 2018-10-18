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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

В Колумбии два одноклубника чуть не подрались из-за штрафного

В Колумбии два одноклубника чуть не подрались из-за штрафного.

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Источник: РИА "Новости"

Стивен Лукуми и Дайро Морено поспорили из-за права пробить штрафной. Главный судья свистнул фол и отдал мяч Лукуми. У того мяч из рук выбил Морено. Дальше игроки немного потолкались, и Лукуми, обиженный на Морено, боднул его.

Во время загрузки произошла ошибка.

За свои действия Лукуми получил красную карточку, Морено ничего не показали, и он доиграл матч, который закончился 0:0, до конца.

После этого инцидента «Атлетико Насьональ» объявил, что клуб расторгает контракт с Морено из-за проблем игрока с дисциплиной.

Отметим, что Морено с 10 голами в 12 матчах является третьим бомбардиром чемпионата Колумбии.

Андрей Санталов.

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