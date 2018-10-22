Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Жирона
Футбол. Зарубежный
21.10
Интер1
Милан0
Футбол. Зарубежный
21.10
Бетис0
Вальядолид1
Футбол. Зарубежный
21.10
Ницца0
Марсель1
Все события
Фоторепортажи
20Антирекорд Карреры и поражение «Спартака»
10Семин обыграл Карпина в матче РПЛ
18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Реала» попал по носу Рамосу на тренировке. В ответ тот дважды пнул в него мячом

Капитан «Реала» Серхио Рамос эмоционально отреагировал на инцидент на тренировке.

Наверх
Источник: AP 2018

Молодой защитник команды Серхио Регилон во время игры в гандбол задел Рамоса локтем по носу. Рамос разозлился и дважды пнул мячом в Регилона и что-то ему при этом высказал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лука Модрич после подошел к Рамосу и попробовал все перевести в шутку.

Завтра «Реал» сыграет с «Викторией Пльзень» в Лиге чемпионов.

Андрей Санталов

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
РФС не получал от клубов обращений по Черчесову
В СИЗО рассказали о сокамерниках Кокорина и Мамаева
Руководство «Спартака» предложило Каррере попрощаться с фанатами
Skate America фигуристы откатали успешно
Гвардиола: «Манчестер Сити» не готов к победе в Лиге чемпионов
ЦСКА опубликовал превью к матчу с «Ромой» в стиле Mortal Kombat
Источник: В Ханты-Мансийске не смогли подготовить лыжную трассу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь