Игрок «Реала» попал по носу Рамосу на тренировке. В ответ тот дважды пнул в него мячом
Капитан «Реала» Серхио Рамос эмоционально отреагировал на инцидент на тренировке.
Капитан «Реала» Серхио Рамос эмоционально отреагировал на инцидент на тренировке.
Молодой защитник команды Серхио Регилон во время игры в гандбол задел Рамоса локтем по носу. Рамос разозлился и дважды пнул мячом в Регилона и
Лука Модрич после подошел к Рамосу и попробовал все перевести в шутку.
Завтра «Реал» сыграет с «Викторией Пльзень» в Лиге чемпионов.
Андрей Санталов