В Германии футболист укусил соперника за нос

Футболист клуба «Пройссен Айберг» (Крайслига B) укусил соперника из дубля «Эссена 99/06» за нос и был удален. На стадион была вызвана полиция.



Укушенному игроку позже была сделана операция. Нарушитель дожидается решения суда 30 октября, он может быть дисквалифицирован на срок от 6 недель до 8 лет.



Напомним, Луис Суарес, укусивший за ухо Джорждо Кьеллини на ЧМ-2014 был дисквалифицирован на 9 матчей и на 4 месяца отстранен от футбола.