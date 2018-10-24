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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

В Германии футболист укусил соперника за нос

Игроку из низшей немецкой лиги грозит длительная дисквалификация.

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Источник: Reuters

Футболист клуба «Пройссен Айберг» (Крайслига B) укусил соперника из дубля «Эссена 99/06» за нос и был удален. На стадион была вызвана полиция.

Укушенному игроку позже была сделана операция. Нарушитель дожидается решения суда 30 октября, он может быть дисквалифицирован на срок от 6 недель до 8 лет.

Напомним, Луис Суарес, укусивший за ухо Джорждо Кьеллини на ЧМ-2014 был дисквалифицирован на 9 матчей и на 4 месяца отстранен от футбола.

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Андрей Санталов

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