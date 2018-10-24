В Германии футболист укусил соперника за нос
Игроку из низшей немецкой лиги грозит длительная дисквалификация.
Игроку из низшей немецкой лиги грозит длительная дисквалификация.
Футболист клуба «Пройссен Айберг» (Крайслига B) укусил соперника из дубля «Эссена 99/06» за нос и был удален. На стадион была вызвана полиция.
Укушенному игроку позже была сделана операция. Нарушитель дожидается решения суда 30 октября, он может быть дисквалифицирован на срок от 6 недель до 8 лет.
Напомним, Луис Суарес, укусивший за ухо Джорждо Кьеллини на ЧМ-2014 был дисквалифицирован на 9 матчей и на 4 месяца отстранен от футбола.
Андрей Санталов