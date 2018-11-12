Рибери избил журналиста после матча с «Боруссией»

После матча с дортмундской «Боруссией» (2:3) Рибери повздорил с французским репортером канала beIn Sports Патриком Гийю. Корреспондент обратился к игроку, когда тот шел из раздевалки к клубному автобусу и спросил о вине Рибери в двух пропущенных голах. В ответ Рибери дал Гийю три пощечины, оттолкнул его и прошел в автобус. Этот инцидент увидели многие, в том числе бывший футболист Жан-Пьер Папен, тоже работающий сейчас на beIn Sports.

«Франк Рибери сказал нам, что у него был конфликт с его соотечественником Патриком Гийю, которого он уже давно хорошо знает. Мы договорились с Патриком Гийю, что решим эту проблему при личной встрече. Мистер Гийю уже дал понять, что это и в его личных интересах», — прокомментировал ситуацию спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в интервью Bild.



Гийю — 48 лет, он бывший футболист, после этого Патрик работал помощником главного тренера в «Бордо» и «Вольфсбурге».