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12:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Рибери избил журналиста после матча с «Боруссией»

Вингер «Баварии» Франк Рибери стал участником неприятного инцидента.

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Источник: Reuters

После матча с дортмундской «Боруссией» (2:3) Рибери повздорил с французским репортером канала beIn Sports Патриком Гийю. Корреспондент обратился к игроку, когда тот шел из раздевалки к клубному автобусу и спросил о вине Рибери в двух пропущенных голах.

В ответ Рибери дал Гийю три пощечины, оттолкнул его и прошел в автобус. Этот инцидент увидели многие, в том числе бывший футболист Жан-Пьер Папен, тоже работающий сейчас на beIn Sports.

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«Франк Рибери сказал нам, что у него был конфликт с его соотечественником Патриком Гийю, которого он уже давно хорошо знает. Мы договорились с Патриком Гийю, что решим эту проблему при личной встрече. Мистер Гийю уже дал понять, что это и в его личных интересах», — прокомментировал ситуацию спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в интервью Bild.

Гийю — 48 лет, он бывший футболист, после этого Патрик работал помощником главного тренера в «Бордо» и «Вольфсбурге».

Боруссия Д 3:2
Первый тайм: 0:1
Бавария
10.11.2018, 20:30 Зрители: 81365 основной раунд: 11-й тур Signal-Iduna-Park
Главные тренеры
Люсьен Фавр Нико Ковач
Голы
49′ Марко Ройс 11
67′ Марко Ройс (Л. Пищек) 11
73′ Пако Алькасер (А. Витсель) 9
9 Роберт Левандовски (С. Гнабри) 26′
9 Роберт Левандовски (Дж. Киммих) 52′
Составы
90+4′ Mapвин Хитц 35
Лукаш Пищек 26
Ашраф Хакими 5
Дан-Аксель Загаду 2
36′ Мануэль Аканджи 16
Джейдон Санчо 7
Марко Ройс 11
Аксель Витсель 28
82′ Якоб Брун Ларсен 34
Томас Дилэйни 6
59′ Марио Гетце 10
Пако Алькасер 9
29′ 45′ Юлиан Вайгль 33
Махмуд Дахуд 19
1 Мануэль Нойер
32 Джошуа Киммих
27 Давид Алаба
17 Джером Боатенг
7 Франк Рибери 55′
18 Леон Горецка
9 Роберт Левандовски
8 Хави Мартинес
5 Матс Хуммельс 65′
4 Никлас Зюле 87′
22 Серж Гнабри 74′
35 Ренату Санчеш
25 Томас Мюллер 82′
2 Сандро Вагнер 90+4′
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 3
0 Угловые 6
4 Фолы 8
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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