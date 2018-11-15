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16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Феллайни забыл, когда у него день рождения

Удивительная история.

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Источник: Reuters

Игрок «Манчестер Юнайтед» показал в твиттере свою новую прическу и подписал фото: «Новый год, новый лук #деньрождениязавтра».

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На самом деле 31 год бельгийцу исполняется не 15 ноября, а 22. Такие сведения есть в википедии. Если допустить, что она ошибается, можно вспомнить, как в прошлом году «Манчестер Юнайтед» сообщил о дне рождения Феллайни 22 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что в инстаграме Феллайни убрал слово завтра из хэштега, а в твиттере оставил.

Андрей Санталов

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