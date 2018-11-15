Феллайни забыл, когда у него день рождения
Удивительная история.
Удивительная история.
Игрок «Манчестер Юнайтед» показал в твиттере свою новую прическу и подписал фото: «Новый год, новый лук #деньрождениязавтра».
На самом деле 31 год бельгийцу исполняется не 15 ноября, а 22. Такие сведения есть в википедии. Если допустить, что она ошибается, можно вспомнить, как в прошлом году «Манчестер Юнайтед» сообщил о дне рождения Феллайни 22 ноября.
Интересно, что в инстаграме Феллайни убрал слово завтра из хэштега, а в твиттере оставил.
Андрей Санталов