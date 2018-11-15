Феллайни забыл, когда у него день рождения

На самом деле 31 год бельгийцу исполняется не 15 ноября, а 22. Такие сведения есть в википедии. Если допустить, что она ошибается, можно вспомнить, как в прошлом году «Манчестер Юнайтед» сообщил о дне рождения Феллайни 22 ноября.