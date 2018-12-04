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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба поссорился с Моуринью

Ему не нравится тактика Жозе.

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Источник: Reuters

В «Манчестер Юнайтед» снова конфликт между главным тренером Жозе Моуринью и полузащитником Полем Погба.

После ничьей с «Саутгемптоном» португалец в гостевой раздевалке выразил недовольство тем, что Погба часто терял мяч и назвал его «вирусом».

По сообщению The Times Погба поставил под сомнению тактику Моуринью и сказал, что ему некому было отдавать мяч впереди, потому что у игроков «МЮ» нет свободы в передвижениях по полю.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из английских таблоидов приводит такие слова тренера, сказанные Полю Погба.

«Ты не играешь. Ты не уважаешь одноклубников и болельщиков. И плохо влияешь на хороших людей рядом с тобой», — цитирует Моуринью The Daily Record.

Андрей Санталов

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