Погба поссорился с Моуринью
Ему не нравится тактика Жозе.
Ему не нравится тактика Жозе.
В «Манчестер Юнайтед» снова конфликт между главным тренером Жозе Моуринью и полузащитником Полем Погба.
После ничьей с «Саутгемптоном» португалец в гостевой раздевалке выразил недовольство тем, что Погба часто терял мяч и назвал его «вирусом».
По сообщению The Times Погба поставил под сомнению тактику Моуринью и сказал, что ему некому было отдавать мяч впереди, потому что у игроков «МЮ» нет свободы в передвижениях по полю.
Один из английских таблоидов приводит такие слова тренера, сказанные Полю Погба.
«Ты не играешь. Ты не уважаешь одноклубников и болельщиков. И плохо влияешь на хороших людей рядом с тобой», — цитирует Моуринью The Daily Record.
Андрей Санталов