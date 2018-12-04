Погба поссорился с Моуринью

В «Манчестер Юнайтед» снова конфликт между главным тренером Жозе Моуринью и полузащитником Полем Погба.



После ничьей с «Саутгемптоном» португалец в гостевой раздевалке выразил недовольство тем, что Погба часто терял мяч и назвал его «вирусом».



По сообщению The Times Погба поставил под сомнению тактику Моуринью и сказал, что ему некому было отдавать мяч впереди, потому что у игроков «МЮ» нет свободы в передвижениях по полю.