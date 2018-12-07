Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом и 70 девушками

Источник: Reuters

Таблоид The Sun нашел видео с вечеринки футболистов «Арсенала» в августе, за несколько дней до начала сезона. Игроки сняли клуб Tape в Лондоне и пригласили туда 70 девушек.



Среди тех, кто был в клубе: Генрих Мхитарян, Месут Озил, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Маттео Гендузи и другие игроки. На вечеринке заказывали шампанское, водку, кроме того, футболисты вдыхали шарики с веселящим газом.

Шарики с закисью азота, которые запрещены к продаже в Великобритании, использовали Ляказетт, Обаменянг, Озил, Колашинац и Гендузи. При этом некоторые из них едва не теряли сознание. Веселящий газ не стали вдыхать Мхитарян и Мустафи.

Вечеринка в клубе обошлась игрокам «Арсенала» в 25−30 тысяч фунтов.



По словам девушки, бывшей в клубе, она была удивлена поведением футболистов.



«Некоторые из них вырубились. Какая-то дичь. Озил отключился в какой-то момент. Он сделал большой вдох из шарика и вырубился.