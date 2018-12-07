Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом и 70 девушками
На видео сняты Озил, Обамеянг, Мхитарян и другие.
На видео сняты Озил, Обамеянг, Мхитарян и другие.
Таблоид The Sun нашел видео с вечеринки футболистов «Арсенала» в августе, за несколько дней до начала сезона. Игроки сняли клуб Tape в Лондоне и пригласили туда 70 девушек.
Среди тех, кто был в клубе: Генрих Мхитарян, Месут Озил, Александр Ляказетт,
Шарики с закисью азота, которые запрещены к продаже в Великобритании, использовали Ляказетт, Обаменянг, Озил, Колашинац и Гендузи. При этом некоторые из них едва не теряли сознание. Веселящий газ не стали вдыхать Мхитарян и Мустафи.
Вечеринка в клубе обошлась игрокам «Арсенала» в 25−30 тысяч фунтов.
По словам девушки, бывшей в клубе, она была удивлена поведением футболистов.
«Некоторые из них вырубились.
Молодой игрок с кудряшками вообще отключился на диване.
Было удивительно видеть, как так называемые спортсмены и образцы для подражания рискуют, употребляя опасную субстанцию. Если бы их болельщики и тренер увидели это, им стало бы страшно", — рассказала девушка The Sun.
Вдыхание веселящего газа может вызвать проблемы с координацией, сердечный приступ и даже смерть.
Андрей Санталов