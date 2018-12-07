Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Мариуполь
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
8.12
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Премьер-лига
8.12
ЦСКА
Енисей
Все события
Фоторепортажи
6Беги, фанат, беги! Самые яркие появления болельщиков на поле
7«Спартак» упустил ничью в матче с «Рапидом»
14:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом и 70 девушками

На видео сняты Озил, Обамеянг, Мхитарян и другие.

Наверх
Источник: Reuters

Таблоид The Sun нашел видео с вечеринки футболистов «Арсенала» в августе, за несколько дней до начала сезона. Игроки сняли клуб Tape в Лондоне и пригласили туда 70 девушек.

Среди тех, кто был в клубе: Генрих Мхитарян, Месут Озил, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Маттео Гендузи и другие игроки. На вечеринке заказывали шампанское, водку, кроме того, футболисты вдыхали шарики с веселящим газом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шарики с закисью азота, которые запрещены к продаже в Великобритании, использовали Ляказетт, Обаменянг, Озил, Колашинац и Гендузи. При этом некоторые из них едва не теряли сознание. Веселящий газ не стали вдыхать Мхитарян и Мустафи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вечеринка в клубе обошлась игрокам «Арсенала» в 25−30 тысяч фунтов.

По словам девушки, бывшей в клубе, она была удивлена поведением футболистов.

«Некоторые из них вырубились. Какая-то дичь. Озил отключился в какой-то момент. Он сделал большой вдох из шарика и вырубился.

Во время загрузки произошла ошибка.

Молодой игрок с кудряшками вообще отключился на диване.

Было удивительно видеть, как так называемые спортсмены и образцы для подражания рискуют, употребляя опасную субстанцию. Если бы их болельщики и тренер увидели это, им стало бы страшно", — рассказала девушка The Sun.

Вдыхание веселящего газа может вызвать проблемы с координацией, сердечный приступ и даже смерть.

Андрей Санталов

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео)
Роналду еще выиграет «Золотой мяч». Вот доказательства
Медали раздора: Россию могут лишить Игр-2020
«Вашингтон» победил «Аризону». Овечкин забил 21-ю шайбу в сезоне
Японская фигуристка побила мировой рекорд Загитовой
Загитова отказалась отвечать на вопрос о победившей ее японке
Кубок «Матч Премьер» по футболу пройдет в Катаре в январе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь