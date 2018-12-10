В Турции игрок обыграл вратаря и попал в защитника на линии ворот
Удивительный эпизод.
Удивительный эпизод.
В первой лиге Турции встречались «Денизлиспор» — «Генчлербирлиги». По ходу матча полузащитник хозяев Бурак Чалык вышел один на один с вратарем соперника, переиграл его, но забить все равно не смог. Смотрите, как это у него получилось.
Защитник, спасший «Генчлербирлиги» от гола — бразилец Луккас Кларо.
Матч в итоге завершился вничью 0:0. «Генчлербирлиги» продолжает лидировать в первом дивизионе, «Денизлиспор» идет на втором месте в турнирной таблице.
Андрей Санталов