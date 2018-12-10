Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Жирона
Футбол. Зарубежный
9.12
Реал Сосьедад1
Вальядолид2
Футбол. Зарубежный
9.12
Милан0
Торино0
Футбол. Зарубежный
9.12
Бетис2
Райо Вальекано0
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские спортсмены и тренеры 2018 года
19«Локомотив» — «Рубин»: травма Ротенберга и гол Чорлуки
16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

В Турции игрок обыграл вратаря и попал в защитника на линии ворот

Удивительный эпизод.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В первой лиге Турции встречались «Денизлиспор» — «Генчлербирлиги». По ходу матча полузащитник хозяев Бурак Чалык вышел один на один с вратарем соперника, переиграл его, но забить все равно не смог. Смотрите, как это у него получилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник, спасший «Генчлербирлиги» от гола — бразилец Луккас Кларо.

Матч в итоге завершился вничью 0:0. «Генчлербирлиги» продолжает лидировать в первом дивизионе, «Денизлиспор» идет на втором месте в турнирной таблице.

Андрей Санталов

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Топор уже не нужен. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону
Бешеная стюардесса и роковая Загитова: россиянки взяли Канаду
Финал Кубка Либертадорес спасла сумасшедшая концовка
В России снова лидирует команда, играющая плохо. Это закономерно
Держись, Голландия! Сборная РФ едет в страну коньков и тюльпанов
Дзагоев и Ефремов не полетели на матч ЦСКА с «Реалом»
Бе: Логинов? Когда попался на допинге, уважения не вернешь
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь