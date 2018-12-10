В Турции игрок обыграл вратаря и попал в защитника на линии ворот

В первой лиге Турции встречались «Денизлиспор» — «Генчлербирлиги». По ходу матча полузащитник хозяев Бурак Чалык вышел один на один с вратарем соперника, переиграл его, но забить все равно не смог. Смотрите, как это у него получилось.