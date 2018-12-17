Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Аталанта
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
16.12
Уэска2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
16.12
Рома3
Дженоа2
Футбол. Зарубежный
16.12
Леванте0
Барселона5
Футбол. Зарубежный
16.12
Лион3
Монако0
Все события
Фоторепортажи
17Сборная России огорчила Ржигу семь раз
21Будущие звезды художественной гимнастики на турнире в Москве
18:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты «Партизана» забросали лайнсмена снежками (видео)

Матч пришлось остановить.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра «Партизана» с «Мачвой» в чемпионате Сербии прошла на заснеженном поле и трибунах.

Болельщики хозяев были недовольны ходом матча: перед перерывом защитника «Партизана» удалили, а счет на табло все так и оставался 0:0.

Тогда группа фанатов примерно из 50 человек стала забрасывать снежками лайнсмена, вынудив того уйти с бровки. Главный арбитр прервал матч на некоторое время.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игра в итоге так и завершилась нулевой ничьей. «Партизан» остался на третьем месте.

Чемпионат Сербии ушел на зимний перерыв до февраля.

Андрей Санталов

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Два мегапротивостояния и халява для «Сити». Итоги жеребьевки ЛЧ
Представление «Фенербахче» — соперника «Зенита» по 1/16 ЛЕ
Бабиков побежит в Нове Место. Его простили
Опубликовано письмо Павла Мамаева жене из СИЗО
Олег Кононов рассказал об игровых качествах новичка «Спартака»
Мирча Луческу поделился мнением о работе Семака в «Зените»
«Байер» пошутил на тему предстоящих матчей с «Краснодаром»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь