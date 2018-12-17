Фанаты «Партизана» забросали лайнсмена снежками (видео)
Матч пришлось остановить.
Матч пришлось остановить.
Игра «Партизана» с «Мачвой» в чемпионате Сербии прошла на заснеженном поле и трибунах.
Болельщики хозяев были недовольны ходом матча: перед перерывом защитника «Партизана» удалили, а счет на табло все так и оставался 0:0.
Тогда группа фанатов примерно из 50 человек стала забрасывать снежками лайнсмена, вынудив того уйти с бровки. Главный арбитр прервал матч на некоторое время.
Игра в итоге так и завершилась нулевой ничьей. «Партизан» остался на третьем месте.
Чемпионат Сербии ушел на зимний перерыв до февраля.
Андрей Санталов