Марсело пожонглировал теннисным мячом (видео)
Бразильская техника.
Бразильская техника.
Мадридский «Реал» отправился на клубный чемпионат мира в ОАЭ. Перед вылетом твиттер команды показал, как бразильский защитник Марсело жонглирует теннисным мячом.
С техникой у Марсело полный порядок.
Марсело не первый раз набивает теннисный мяч перед камерой. Два года назад он зашел на тренировочное поле, не давая мячу опуститься на землю.
На клубном чемпионате мира «Реал» сыграет 19 декабря в полуфинале с японской командой «Касима Антлерс».
Андрей Санталов