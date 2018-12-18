Марсело пожонглировал теннисным мячом (видео)

Источник: Reuters

Мадридский «Реал» отправился на клубный чемпионат мира в ОАЭ. Перед вылетом твиттер команды показал, как бразильский защитник Марсело жонглирует теннисным мячом.



С техникой у Марсело полный порядок.

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Марсело не первый раз набивает теннисный мяч перед камерой. Два года назад он зашел на тренировочное поле, не давая мячу опуститься на землю.

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