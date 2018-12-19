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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью потратил на отель в Манчестере 780 тысяч фунтов

Он прожил там больше двух лет.

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Источник: Reuters

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выписался из отеля Lowry и вернулся в Лондон.

Португалец не стал снимать дом, когда получил работу в «МЮ», а остался в отеле. «Если болельщики “Манчестера” хотят, чтобы мне было комфортно, то говорю им, что мне комфортно в отеле. Я человек ленивый, мне нравится, что я приезжаю в отель. Не надо за мня волноваться, я ведь не живу в комнате размером два на два метра», — так объяснял свой выбор Моуринью журналистам.

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Семья португальца осталась жить в Лондоне после его работы в «Челси». Там Моуринью принадлежит дом, его сын до апреля 2017 года занимался в академии «Фулхэма», а дочь училась в Лондонском университете искусств.

Номер отеля, в котором больше двух лет жил Моуринью, называется The Riverside. Одна ночь в нем стоит примерно 870 фунтов. За 895 дней проживания в нем тренер заплатил 779 тысяч фунтов.

Отель Lowry известен тем, что в нем часто останавливаются звезды шоу-бизнеса. Также в нем первое время живут новички «Манчестер Юнайтед».

Андрей Санталов

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