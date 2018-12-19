Моуринью потратил на отель в Манчестере 780 тысяч фунтов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выписался из отеля Lowry и вернулся в Лондон.



Португалец не стал снимать дом, когда получил работу в «МЮ», а остался в отеле. «Если болельщики “Манчестера” хотят, чтобы мне было комфортно, то говорю им, что мне комфортно в отеле. Я человек ленивый, мне нравится, что я приезжаю в отель. Не надо за мня волноваться, я ведь не живу в комнате размером два на два метра», — так объяснял свой выбор Моуринью журналистам.