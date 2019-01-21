Милнера удалил с поля его бывший учитель физкультуры

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получил красную карточку после двух предупреждений в игре с «Кристал Пэлас».



Интересно, что главным судьей в этом матче был Джонатан Мосс — бывший учитель физкультуры Милнера. В детской команде Мосса Милнер был капитаном.

Милнер играл с «Кристал Пэлас» на позиции правого защитника из-за проблем с травмами в «Ливерпуле». Теперь Джеймс пропустит игру с «Лестером» 30 января.