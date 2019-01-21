Милнера удалил с поля его бывший учитель физкультуры
Встретились в АПЛ.
Встретились в АПЛ.
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получил красную карточку после двух предупреждений в игре с «Кристал Пэлас».
Интересно, что главным судьей в этом матче был Джонатан Мосс — бывший учитель физкультуры Милнера. В детской команде Мосса Милнер был капитаном.
Милнер играл с «Кристал Пэлас» на позиции правого защитника
Несмотря на то, что «Ливерпуль» доигрывал матч с «Пэласом» вдесятером, он удержал победный счет и сохранил отрыв от «Манчестер Сити» в 4 очка.
Андрей Санталов