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16:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Милнера удалил с поля его бывший учитель физкультуры

Встретились в АПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получил красную карточку после двух предупреждений в игре с «Кристал Пэлас».

Интересно, что главным судьей в этом матче был Джонатан Мосс — бывший учитель физкультуры Милнера. В детской команде Мосса Милнер был капитаном.

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Милнер играл с «Кристал Пэлас» на позиции правого защитника из-за проблем с травмами в «Ливерпуле». Теперь Джеймс пропустит игру с «Лестером» 30 января.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на то, что «Ливерпуль» доигрывал матч с «Пэласом» вдесятером, он удержал победный счет и сохранил отрыв от «Манчестер Сити» в 4 очка.

Андрей Санталов

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