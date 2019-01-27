«Жирона» принимает «Барселону» (видео)
Каталонское дерби проходит в Жироне в рамках 21-го тура чемпионата Испании.
Каталонское дерби проходит в Жироне в рамках 21-го тура чемпионата Испании.
Напомним, что эта игра могла пройти в Майами, США, но несколько недель назад «Барселона» официально отказалась от подобного сценария под давлением Испанской федерации футбола и ФИФА.
Стартовый состав «Жироны»: Боно — Алькала, Эспиноса, Хуанпе — Порро, А. Гарсия, Понс, Гранель, Валери — Порту, Стуани.
Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль — Месси, Суарес, Коутиньо.