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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Жирона» принимает «Барселону» (видео)

Каталонское дерби проходит в Жироне в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

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Напомним, что эта игра могла пройти в Майами, США, но несколько недель назад «Барселона» официально отказалась от подобного сценария под давлением Испанской федерации футбола и ФИФА.

Стартовый состав «Жироны»: Боно — Алькала, Эспиноса, Хуанпе — Порро, А. Гарсия, Понс, Гранель, Валери — Порту, Стуани.

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль — Месси, Суарес, Коутиньо.

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