В Германии футболист не забил в пустые ворота из-за снега
Невезение года.
Невезение года.
В матче «Ганновер» — «Байер» случился один из самых курьезных моментов этой зимы в футболе. Игра проходила на заснеженном поле, и в одном из эпизодов погода напрямую повлияла на действия футболистов.
Полузащитник «Ганновера» Генки Харагути вышел один на один с вратарем «Байера» Лукашем Градецки, обыграл его и пробил в пустые ворота. Но посмотрите, что случилось дальше.
Несмотря на обидный промах, «Ганновер» все же смог отыграться со счета 0:2 (одна из голевых передач на счету как раз Харагути), но пропустил в самом конце и уступил 2:3.
«Байер» поднялся на 5-е место в турнирной таблице, а «Ганновер»
Андрей Санталов
|Томас Долль
|Петер Бос
|Кристиан Жонатас(Генки Харагути)
|51′
|Кевин Фолланд
|13′
|Митчелл Вайзер
|73′
|Кевин Фолланд(Юлиан Брандт)
|28′
|Кай Хаверц(Юлиан Брандт)
|87′
|23
|Михаэль Эссер
|1
|Лукас Храдецки
|3
|Миико Альборнос
76′
|4
|Джонатан Та
|28
|Кевин Виммер
14′
|6
|Александр Драгович
|31
|Вальдемар Антон
|16
|Тин Едвай
6′
|6
|Марвин Бакалорц
|23
|Митчелл Вайзер
|10
|Генки Харагути
|10
|Юлиан Брандт
|27
|Пирмин Швеглер
90+2′
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|9
|Кристиан Жонатас
|29
|Кай Хаверц
|4
|Юлиан Корб
90′
|31
|Кевин Фолланд
|5
|Тревизан Мартинс Фелипе
|20
|Чарльз Арангис
61′
|8
|Соуза Силва Уоллас
45′
|21
|Доминик Кор
|26
|Хендрик Вейдандт
|9
|Леон Бэйли
66′
|40
|Линтон Майна
68′
|38
|Карим Беллараби
|35
|Флоран Муслия
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|15
|7
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Зерен Шторкс(Германия)