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19:36 (мск), источник: Sportmail.ru

В Германии футболист не забил в пустые ворота из-за снега

Невезение года.

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В матче «Ганновер» — «Байер» случился один из самых курьезных моментов этой зимы в футболе. Игра проходила на заснеженном поле, и в одном из эпизодов погода напрямую повлияла на действия футболистов.

Полузащитник «Ганновера» Генки Харагути вышел один на один с вратарем «Байера» Лукашем Градецки, обыграл его и пробил в пустые ворота. Но посмотрите, что случилось дальше.

Несмотря на обидный промах, «Ганновер» все же смог отыграться со счета 0:2 (одна из голевых передач на счету как раз Харагути), но пропустил в самом конце и уступил 2:3.

«Байер» поднялся на 5-е место в турнирной таблице, а «Ганновер» по-прежнему находится в зоне вылета.

Андрей Санталов

Ганновер-96
2:3
Первый тайм: 0:2
Байер
Футбол, Германия, Тур 2510.03.2019, 20:00 (МСК UTC+3)HDI-Arena (AWD-Arena), 33800 зрителей
Главные тренеры
Томас ДолльПетер Бос
Голы
Кристиан Жонатас(Генки Харагути)51′
Кевин Фолланд13′
Митчелл Вайзер73′
Кевин Фолланд(Юлиан Брандт)28′
Кай Хаверц(Юлиан Брандт)87′
Составы команд
23Михаэль Эссер
1Лукас Храдецки
3Миико Альборнос
76′
4Джонатан Та
28Кевин Виммер
14′
6Александр Драгович
31Вальдемар Антон
16Тин Едвай
6′
6Марвин Бакалорц
23Митчелл Вайзер
10Генки Харагути
10Юлиан Брандт
27Пирмин Швеглер
90+2′
15Юлиан Баумгартлингер
9Кристиан Жонатас
29Кай Хаверц
4Юлиан Корб
90′
31Кевин Фолланд
5Тревизан Мартинс Фелипе
20Чарльз Арангис
61′
8Соуза Силва Уоллас
45′
21Доминик Кор
26Хендрик Вейдандт
9Леон Бэйли
66′
40Линтон Майна
68′
38Карим Беллараби
35Флоран Муслия
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)16
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
15Фолы15
7Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяЗерен Шторкс(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ганновер-96
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