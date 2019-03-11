В Германии футболист не забил в пустые ворота из-за снега

В матче «Ганновер» — «Байер» случился один из самых курьезных моментов этой зимы в футболе. Игра проходила на заснеженном поле, и в одном из эпизодов погода напрямую повлияла на действия футболистов.



Полузащитник «Ганновера» Генки Харагути вышел один на один с вратарем «Байера» Лукашем Градецки, обыграл его и пробил в пустые ворота. Но посмотрите, что случилось дальше.