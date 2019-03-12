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18:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Польских фанатов посадили в клетку у поля

Дичь из 4-го дивизиона Польши.

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Источник: Reuters

Около 100 фанатов «Хутник» из Кракова поехали на гостевой матч своей команды со «Спартакусом» в 4-й лиге Польши. Полиция решила, что безопаснее всего будет посадить краковских ультрас в клетку перед полем. Оттуда фанаты и смотрели игру.

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«Хутник» выиграл 1:0, а его президент написал открытое письмо в региональную федерацию футбола.

«Эта клетка напоминала ту, в которой в зоопарке держат диких зверей. Прекрасно понимаю, что безопасность важна, но не надо кидаться в крайность, ведь такие конструкции не делают боление на футболе более цивилизованным», — цитирует президента «Хутника» Dziennikpolski24.pl.

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Андрей Санталов.

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