Польских фанатов посадили в клетку у поля

Около 100 фанатов «Хутник» из Кракова поехали на гостевой матч своей команды со «Спартакусом» в 4-й лиге Польши. Полиция решила, что безопаснее всего будет посадить краковских ультрас в клетку перед полем. Оттуда фанаты и смотрели игру.

«Хутник» выиграл 1:0, а его президент написал открытое письмо в региональную федерацию футбола.



«Эта клетка напоминала ту, в которой в зоопарке держат диких зверей. Прекрасно понимаю, что безопасность важна, но не надо кидаться в крайность, ведь такие конструкции не делают боление на футболе более цивилизованным», — цитирует президента «Хутника» Dziennikpolski24.pl.