Футбольный тренер отключает в отеле вай-фай, чтобы игроки не засиживались за играми

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал, как решает проблемы зависимости своих футболистов от компьютерных игр. «С игроманией надо бороться, и я буду это делать. Я уже делал это в своем предыдущем клубе РБ «Лейпциг». Там у нас тоже были проблемы с футболистами, которые играли до 3 часов ночи перед матчем.

Это такая же проблема, как алкоголизм или наркомания. Это может вызвать зависимость, поэтому игроков надо защищать.



Это значит, что надо сделать так, чтобы они не тратили слишком много времени на игры. Мы, например, блокируем вай-фай в отеле, так они не могут больше играть", — сообщил австрийский тренер.



Одной из самых популярных игр сейчас является Fortnite. Бейсболист Карлос Сантана рассказал, что в прошлом году разбил экран телевизора в раздевалке, чтобы его одноклубники не играли в эту игру во время собственного матча.



Андрей Санталов