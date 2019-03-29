Футбольный тренер отключает в отеле вай-фай, чтобы игроки не засиживались за играми
Fortnite стал угрозой для режима спортсменов.
Fortnite стал угрозой для режима спортсменов.
Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал, как решает проблемы зависимости своих футболистов от компьютерных игр.
«С игроманией надо бороться, и я буду это делать. Я уже делал это в своем предыдущем клубе РБ «Лейпциг». Там у нас тоже были проблемы с футболистами, которые играли до 3 часов ночи перед матчем.
Это такая же проблема, как алкоголизм или наркомания. Это может вызвать зависимость, поэтому игроков надо защищать.
Это значит, что надо сделать так, чтобы они не тратили слишком много времени на игры. Мы, например, блокируем
Одной из самых популярных игр сейчас является Fortnite. Бейсболист Карлос Сантана рассказал, что в прошлом году разбил экран телевизора в раздевалке, чтобы его одноклубники не играли в эту игру во время собственного матча.
Андрей Санталов