В конце мая выйдет фильм с участием Алексиса Санчеса
Хоть тут для чилийца хорошие новости.
Хоть тут для чилийца хорошие новости.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес опубликовал в своем инстаграме постер фильма со своим участием.
Фильм «Мой друг Алексис» рассказывает о мальчике, который мечтает повторить путь своего кумира и со временем знакомится с ним. Картина снималась в родном городе Санчеса Токопилья.
«Был рад участвовать в съемках фильма. Хорошее кино для семейного просмотра», — написал Алексис.
В этом сезоне Санчес редко играл за «Манчестер Юнайтед». В 20 матчах у чилийца один гол и 4 передачи.
Андрей Санталов