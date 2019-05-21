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18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

В конце мая выйдет фильм с участием Алексиса Санчеса

Хоть тут для чилийца хорошие новости.

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Источник: AFP 2019

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес опубликовал в своем инстаграме постер фильма со своим участием.

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Фильм «Мой друг Алексис» рассказывает о мальчике, который мечтает повторить путь своего кумира и со временем знакомится с ним. Картина снималась в родном городе Санчеса Токопилья.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Был рад участвовать в съемках фильма. Хорошее кино для семейного просмотра», — написал Алексис.

В этом сезоне Санчес редко играл за «Манчестер Юнайтед». В 20 матчах у чилийца один гол и 4 передачи.

Андрей Санталов

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