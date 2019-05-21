В конце мая выйдет фильм с участием Алексиса Санчеса

Фильм «Мой друг Алексис» рассказывает о мальчике, который мечтает повторить путь своего кумира и со временем знакомится с ним. Картина снималась в родном городе Санчеса Токопилья.

«Был рад участвовать в съемках фильма. Хорошее кино для семейного просмотра», — написал Алексис.



В этом сезоне Санчес редко играл за «Манчестер Юнайтед». В 20 матчах у чилийца один гол и 4 передачи.



Андрей Санталов