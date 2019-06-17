В Испании обворовали дом еще одного игрока «Реала»
До этого пострадали Бензема, Иско и даже Зидан.
До этого пострадали Бензема, Иско и даже Зидан.
Полузащитник «Реала» Лукас Васкес узнал о том, что в его доме были грабители, когда находился на свадьбе одноклубника Серхио Рамоса на Балеарских островах.
Стоимость похищенных драгоценностей пока не называется.
До этого в «Реале» от рук грабителей за последнее время пострадали игроки Иско, Карим Бензема, Рафаэль Варан и главный тренер Зинедин Зидан.
Всего за последние месяцы дома 16 футболистов, играющих в Испании, были ограблены. Альваро Мората из «Атлетико» узнал о преступлении, когда находился на Фарерах со сборной Испании. В доме момент ограбления были его жена, маленькие дети и их няня.
«Реал» посоветовал своим игрокам осторожнее вести себя в соцсетях и не раскрывать геолокацию своих домов.
Андрей Санталов