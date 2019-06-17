Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Тунис
Бурунди
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Все события
Фоторепортажи
19Главные звёзды Кубка Америки
12Символическая сборная евросезона
16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

В Испании обворовали дом еще одного игрока «Реала»

До этого пострадали Бензема, Иско и даже Зидан.

Наверх

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес узнал о том, что в его доме были грабители, когда находился на свадьбе одноклубника Серхио Рамоса на Балеарских островах.

Стоимость похищенных драгоценностей пока не называется.

Во время загрузки произошла ошибка.

До этого в «Реале» от рук грабителей за последнее время пострадали игроки Иско, Карим Бензема, Рафаэль Варан и главный тренер Зинедин Зидан.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего за последние месяцы дома 16 футболистов, играющих в Испании, были ограблены. Альваро Мората из «Атлетико» узнал о преступлении, когда находился на Фарерах со сборной Испании. В доме момент ограбления были его жена, маленькие дети и их няня.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» посоветовал своим игрокам осторожнее вести себя в соцсетях и не раскрывать геолокацию своих домов.

Андрей Санталов

В Овечкина не верят, «Тампа» — главный фаворит сезона НХЛ
«Список на выход» московского «Спартака»: кто в него входит?
«Арсенал» попал в еврокубки, но потеряет почти всех лидеров
Марадона — игрокам Аргентины: Вы оскорбляете свои футболки
Объявлен лучший футболист «Зенита» по версии болельщиков
СМИ: ПСЖ продаст Неймара, если получит достойное предложение
Сборная России проведет матч отбора ЧЕ с Шотландией в «Лужниках»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь